Ruski astrolog poručuje da dolazi zlatno vreme sreće, ova 2 znaka su u centru kosmičke pažnje!

Poznati ruski astrolog Vasilisa Volodina poručuje da oktobar 2025. godine donosi snažan talas pozitivne energije.

Prema njenim rečima, dva horoskopska znaka posebno će osetiti blagodeti ovog perioda – Ovan i Rak. Nakon dužeg niza izazova, pred njima se otvara put ka uspehu, ljubavi i blagostanju.

Ovan – sve što dotakne pretvara u zlato

Za Ovnove, oktobar je mesec nagrada i priznanja. Poslovna sfera donosi finansijski proboj, mogućnost povišice ili čak pokretanja sopstvenog biznisa. Ruski astrolog naglašava da će se trud i strpljenje konačno isplatiti, a rezultati biti vidljivi i na profesionalnom i na privatnom planu.

Karijera: nove poslovne ponude i prilike za napredovanje.

Finansije: novac stiže brže nego što očekuju, ali savet je da ga mudro rasporede.

Ljubav: odnosi postaju stabilniji i dublji, a partnerstvo jače nego ikada.

Rak – kreativni preporod i emotivna harmonija

Za Rakove, oktobar donosi period priznanja i ličnog rasta. Posebno će profitirati oni koji se bave umetnošću, pisanjem, dizajnom ili kreativnim poslovima. Njihov rad biće prepoznat i nagrađen, a intuicija će im pomoći da donesu prave odluke.

Karijera: idealno vreme za nove projekte i javne nastupe.

Finansije: zaslužena nadoknada i stabilnost.

Ljubav: mogući su važni događaji poput veridbi, zajedničkih planova ili produbljivanja postojećih veza.

Saveti astrologa

Volodina preporučuje da Ovan i Rak u ovom periodu:

postave jasne ciljeve,

budu otvoreni za promene,

veruju svojoj intuiciji,

cene podršku bliskih ljudi

Ruski astrolog veruje da oktobar 2025. godine donosi prekretnicu za Ovnove i Rakove. Sve što su dugo planirali sada može da se ostvari, a kosmos im pruža vetar u leđa. Poruka je jasna – verujte u sebe i hrabro zakoračite u novo poglavlje života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com