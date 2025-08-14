Ruski astrolog tvrdi: Ova 2 znaka će osvojiti premiju ili se obogatiti – i to već do novembra

Astrološka prognoza iz Rusije otkriva: Bik i Vodolija dobijaju šansu za bogatstvo, premije i poslovni uspeh – sve do novembra. Da li ste među njima?

U moru svakodnevnih astro prognoza, ruski astrolog Pavel Globa izdvaja se preciznošću i hrabrim tvrdnjama. Ovog puta, njegova najnovija analiza izazvala je buru među ljubiteljima horoskopa: tvrdi da će dva znaka do kraja novembra doživeti finansijski procvat – bilo kroz dobitak na lutriji, nasledstvo ili iznenadnu poslovnu priliku.

Ko su srećnici?

Prema Globi, najveću šansu za obogaćivanje imaju Lav i Strelac. Lavovima se otvaraju vrata kroz kontakte sa inostranstvom, dok Strelčevi mogu očekivati neočekivani priliv novca – bilo kroz investiciju koja konačno daje plodove, bilo kroz igru na sreću.

Lav – vreme je da zablistaš

Lavovi su već neko vreme pod uticajem planeta koje im donose šanse za širenje i rast. Ako ste Lav, sada je trenutak da rizikujete – ali pametno. Globa savetuje da obratite pažnju na ponude koje dolaze iznenada, posebno one koje uključuju saradnju sa strancima ili online projekte.

Strelac – sreća ti kuca na vrata

Za Strelčeve, naredna tri meseca donose neočekivane preokrete. Ako ste se osećali kao da tapkate u mestu, spremite se – novac može stići iz pravca koji niste ni razmatrali. Globa savetuje da ne ignorišete intuiciju i da se ne plašite da uložite u ono što vam „miriše“ na uspeh.

Da li je ovo šansa koju ste čekali?

Iako astrologija nije egzaktna nauka, mnogi tvrde da Globa retko greši. Ako ste Lav ili Strelac, možda je vreme da poslušate zvezde. A ako niste – ne očajavajte. Sreća se menja, a zvezde se pomeraju. Važno je da budete budni i otvoreni za prilike koje dolaze.

