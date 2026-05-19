Ruski astrolog najavljuje zlatnu eru: Jedan znak u narednih 10 godina čeka neviđena sreća i ogroman novac

Ruski astrolog izneo predviđanje za narednu deceniju i otkriva znak koji ulazi u zlatnu eru, pogledajte da li ste baš vi taj srećnik.

Vodolija je znak koji, prema rečima moskovskog astrologa, prolazi kroz kosmički ciklus kakav se dešava jednom u skoro 250 godina. Ruski astrolog predviđanje bazira na kretanju Plutona, koji je započeo svoj hod kroz ovaj znak gde ostaje do 2044. godine.

Ova faza donosi statusne skokove, ljubavne preokrete i priliv novca kakav nije viđen generacijama. Ostanite do sredine teksta, jer se tamo kriju tačni datumi onih koji su na udaru ove transformacije.

Zašto baš Vodolija, a ne neki drugi znak

Ruski astrolozi ističu da Pluton u Vodoliji ne deli sreću ravnomerno. Najviše dobijaju oni koji rade nešto netipično, neuobičajeno ili buntovno.

Bankarski službenik koji godinama radi isti posao neće osetiti gotovo ništa. Onaj ko pokrene sopstveni biznis u tehnologiji, ekologiji ili obrazovanju, taj ulazi u zlatnu eru..

Otkrijte šta tačno donosi zlatna era od 2026. godine

Period između 2026. i 2036. godine donosi tri velika talasa. Prvi je finansijski, drugi profesionalni, a treći lični. Novac stiže iz izvora koji se danas još ne vide, najčešće preko poznanstava sklopljenih u poslednjih godinu dana.

Mnogi će dobiti nasledstvo na koje nisu računali. Drugi će prodati nešto što su godinama smatrali bezvrednim. Treći će konačno naplatiti staru investiciju, projekat ili ideju koja je dugo stajala u fioci.

Ko je u najvećem novčanom i životnom dobitku

Osobe rođene između 25. januara i 8. februara osetiće najjači udar Plutona. Njihovo natalno Sunce pravi direktan aspekt sa tranzitnim Plutonom, što se tumači kao potpun preokret životnih okolnosti. Posao, emotivni status ili mesto stanovanja – sve se može promeniti za mesec dana.

Izbegnite kardinalnu grešku i preuzmite inicijativu na vreme

Najveća prepreka u ovom periodu je preterano strpljenje. Čekanje da neko drugi ponudi šansu, umesto da se ona traži sami, vodi u stagnaciju. Pluton ne nagrađuje pasivnost, već hrabrost da se jasno definiše sopstvena cena i cilj.

Drugi problem je grčevito vezivanje za staro – za posao koji ne donosi rezultate, vezu koja se ugasila ili okruženje koje guši. Najuspešniji u narednoj deceniji biće oni koji imaju petlju da puste ono što više ne funkcioniše. Pokušaj zadržavanja prividne sigurnosti donosi samo gubitak.

Kako Pluton utiče na podznak u Vodoliji

Ovaj uticaj važi i za podznak, ali u nešto blažoj formi. Osobe sa Vodolijom u podznaku takođe ulaze u period napretka, ali znatno sporijim tempom. Napredak i dobitak dolaze kroz porodicu, nekretnine i dugoročne, stabilne projekte, a ne kroz nagle i šokantne preokrete.

Šta Ruski astrolog predviđa za ostale znakove?

Bik, Lav i Škorpija će u istom periodu osetiti pojačan pritisak. Pluton u Vodoliji pravi izazovne aspekte sa ovim znakovima, što donosi prinudne promene. Posao i karijera će pretrpeti transformaciju, pa je najbolji savet da se promena pokrene samostalno, pre nego što okolnosti nametnu svoje.

Blizanci i Vaga, kao srodni vazdušni znakovi, dobijaju indirektne koristi. To je sasvim dovoljno da se oseti vetar u leđa kroz nove kontakte i zanimljive ponude iz inostranstva.

