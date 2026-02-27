Ruski astrolog predviđa loto dobitak: U martu se novac lepi za ova 2 znaka, premija im je nadohvat ruke

Ruski horoskop za novac najavljuje veliki preokret za dva znaka. Mart je mesec dobitaka - saznajte kada da igrate.

Mart mesec često donosi promene vremena, ali ruski horoskop za novac ovoga puta najavljuje i promenu stanja na računu za određene ljude.

Svi smo nekada stajali u redu za uplatno mesto, stežući tiket i nadajući se da su baš to naši brojevi. Ipak, iskusni poznavaoci zvezda znaju da sreća nije sasvim slučajna.

Poznati ruski astrolozi, uključujući čuvenog Pavela Globu, često ističu da se određeni tranziti planeta moraju poklopiti da bi finansijska sreća pokucala na vrata.

Ovog proleća, zvezde su se poređale na način koji retko viđamo. Nije reč o magiji, već o čistoj matematici nebeskih tela. Mnogi igraju godinama bez uspeha jer biraju pogrešne datume. Sada se situacija menja. Jeste li spremni da proverite da li ste među miljenicima sudbine?

Koji znaci imaju najveće šanse za dobitak?

Prema najnovijim analizama, Bikovi i Vage su apsolutni favoriti za finansijski uspeh ovog meseca, jer im specifičan položaj Jupitera i Venere otvara direktan put ka neočekivanim novčanim prilivima i dobicima u igrama na sreću.

Ako spadate u ovu grupu, ruski horoskop za novac sugeriše da ne propuštate prilike. Nije potrebno da ulažete ogromne sume. Dovoljno je da pratite intuiciju u ključnim danima.

Bikovi: Vreme je za naplatu truda

Bikovi su poznati po svojoj upornosti i radu. Često im se čini da novac dolazi teško, ali mart donosi preokret. Pavel Globa predviđanja za ovaj znak stavljaju akcenat na drugu polovinu meseca. Tada Venera, vaša vladajuća planeta, ulazi u zonu koja privlači materijalno blagostanje. Osećaćete se sigurnije nego inače.

Moguće je da će vam loto dobitak doći baš kada prestanete grozničavo da razmišljate o njemu. Opustite se. Najbolji dani za uplatu su utorak i petak. Nemojte igrati iste brojeve koje igrate godinama; promenite kombinaciju. Slušajte unutrašnji glas koji vam govori da zaokružite broj koji nikada pre niste birali.

Vage: Rizik se konačno isplati

Vage stalno mere i vagaju, plašeći se greške. Međutim, astrološka prognoza za mart vam poručuje: rizikujte. Jupiter vam šalje energiju ekspanzije. Ovo je idealan trenutak da okušate sreću u igrama koje do sada niste praktikovali. Novac vam se prosto lepi za prste ovog meseca.

Vaša neodlučnost vas je ranije koštala prilika. Sada, priliv novca može doći iz izvora na koji niste računali, možda čak i kroz poklon srećke od prijatelja. Obratite pažnju na datume koji u sebi sadrže cifru 7. To je vaš srećan okidač ovog meseca.

Zapamtite, ruski horoskop za novac nije garancija da ćete postati milioneri preko noći, ali je putokaz gde da usmerite energiju. Ne dozvolite da vam skepticizam blokira šansu. Ponekad je potrebno samo malo vere i jedan pravi potez. Jeste li već smislili svoju dobitnu kombinaciju ili čekate poslednji trenutak?

