Ružičasti Mesec otkriva mnoge stvari, evo šta kaže o vašem znaku!

Predstojeći pun Mesec donosi savršeno vreme za iskrene razgovore o ljubavnom životu i započinjanju novih romansi, tvrdi astrolog. Astrološkinja T. DŽ. Higs je objasnila kako će fenomen poznat kao Ružičasti Mesec, koji se pojavljuje na nebu u znaku Vage, izneti neizrečene stvari na površinu u vezama.
„Uprkos imenu, Mesec zapravo neće izgledati ružičasto – ime potiče od cveta prolećne plumerije, koji simbolizuje obnovu, rast i povratak života posle zime“, objasnila je. „Iznosi na površinu teme ravnoteže, odnosa, istine i emocionalne jasnoće.“
T. J. je rekla da će ovaj pun Mesec „osvetliti kako se povezujemo sa drugima, kako pravimo kompromise i gde je harmonija narušena“.
„Ovaj Ružičasti Mesec podstiče iskrene razgovore, emocionalna prilagođavanja i odluke koje vraćaju pravdu“, nastavila je. „Pošto Vagom vlada Venera, ljubav, samopoštovanje, lepota i lične vrednosti su u prvom planu, što ovo čini moćnim vremenom za isceljenje i preusmeravanje.“
Ovan – iskrena komunikacija donosi rešenje
Ovaj pun Mesec se dešava u vašem sektoru odnosa, stavljajući partnerstva u fokus. Možda ćete morati da se pozabavite neravnotežom sa partnerom, prijateljem ili kolegom. Iskrena komunikacija će doneti rešenje, čak i ako se u početku oseća neprijatno.
Bik – male promene donose mir
Vaša svakodnevna rutina i blagostanje dolaze u fokus. Ovo je dobro vreme da preispitate svoje navike, terete i brigu o sebi. Male promene sada mogu dovesti do veće stabilnosti i mira.
Blizanci – pratite osećanja
Kreativnost, romantika i radost su naglašeni. Možda ćete osećati potrebu da se slobodnije izrazite ili donesete odluku o ljubavi. Pratite ono što se oseća iskreno, a ne ono što se očekuje.
Rak – porodica je temelj
Dom, porodica i emocionalna sigurnost su u fokusu. Stara sećanja ili osećanja mogu izbiti na površinu da bi se razumela i oslobodila. Stvaranje harmonije u vašem životnom prostoru će vam pomoći da se ponovo osećate utemeljeno.
Lav – komunikacija je ključna
Komunikacija postaje ključna pod ovim punim Mesecom. Razgovor koji ste izbegavali možda će morati da se dogodi, ali on ima potencijal da razjasni situaciju i donese olakšanje. Govorite iskreno, ali ljubazno.
Devica – prepoznajte svoju vrednost
Novac, vrednosti i samopoštovanje su istaknuti. Možda ćete želeti da preispitate šta dajete u odnosu na ono što primate, posebno u poslovnim ili ličnim odnosima. Ovo je vreme da prepoznate svoju pravu vrednost.
Vaga – jače emocije
Sa punim Mesecom u vašem znaku, emocije mogu izgledati jače nego obično. Ovo je lična prekretnica koja vam pomaže da jasno vidite šta treba da se promeni da biste se osećali uravnoteženo i poštovano.
Škorpija – možda treba da se odmorite
Ovaj pun Ružičasti Mesec tiho radi na vama, iznoseći podsvesne misli na površinu. Možda vam je potreban odmor, razmišljanje ili vreme provedeno nasamo. Oslobađanje od starih emocionalnih obrazaca stvoriće prostor za novu energiju.
Strelac – prijateljstva
Prijateljstva i planovi dolaze u fokus. Možda ćete shvatiti ko vas zaista podržava, a ko više ne odgovara vašem putu. Ovo je dobro vreme da se ponovo povežete sa ljudima koji vas inspirišu.
Jarac – karijera i privatni život
Karijera i životni pravac su istaknuti. Možda ćete dobiti priznanje, doneti važnu odluku ili osetiti potrebu da promenite pravac. Ravnoteža između posla i privatnog života biće sada ključna.
Vodolija – sagledavate širu perspektivu
Ovaj pun Ružičasti Mesec podstiče širu perspektivu na život. Možda vas privlače putovanja, učenje ili duhovni uvidi. Možda ćete se osećati spremnim da prevaziđete ograničenja i vidite situaciju iz nove perspektive.
Ribe – emocionalno isceljenje
Duboke emocije, zajedničke finansije ili lične granice mogu zahtevati pažnju. Ovo je moćno vreme za emocionalno isceljenje, posebno ako ste spremni da se oslobodite nečega što vas dugo opterećuje.
(Index.hr)
