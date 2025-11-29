S njima vas čekaju kontrola, tišina i razočaranje: Najgori muževi rađaju se u ova 3 znaka horoskopa

Ako ste već primetili da veza sa partnerom iz nekog znaka horoskopa vuče na loše – nije samo vaša osećanja. Prema astrološkim tumačenjima, muškarci rođeni u ova 3 znaka imaju karakteristike koje ih često čine lošim muževima.

Ribe

Na prvi pogled deluju nežno, senzibilno, pa obećavaju romansu. Ali – kako horoskopski opis kaže – često su nesigurni i lakoverni; skloni su da preuzmu krivicu i unesu nesigurnost u vezu.

Devica

Muškarac Devica može delovati stabilno… ali ispod površine lako se javi ljubomora, nesigurnost i potreba da kontroliše — što često guši partnerku.

Bik

On hoće uspeh i udoban život – što nije loše, ali često posao i karijera stavljaju ispred porodice. Time može zanemariti partnerku, decu, zajedničke planove i potrebu za bliskošću.

Šta to znači za vezu / brak

Takvi muškarci — Ribe, Device ili Bikovi — po astrološkim ocenama često donose u vezu:

emotivnu nesigurnost i nestabilnost (kod Riba i Devica);

preveliku kontrolu i kritiku (često kod Devica);

odsutnost – ne fizičku samo, nego i emocionalnu, kad je karijera prioritet (često kod Bikova).

To na dnevnom nivou može da znači tihu distancu, osećaj da u vezi dajete više nego što dobijate, manjak razumevanja, pa i iscrpljenost.

Zašto nije sudbina – već izbor i svest

Važno je naglasiti da činjenica da je neko rođen u jednom od ovih znakova NE znači da automatski mora postati loš muž. Ličnost se gradi, zrelost, komunikacija i međusobno poštovanje — to su stvari koje prave razliku.

Ako vodite računa o tome da jasno kažete šta vam treba, granice, razgovarate o prioritetima, verovatno možete da izbegnete “horoskopske mine”.

Šta možete da uradite ako prepoznajete znakove upozorenja

Razgovarajte jasno o osećanjima i potrebama — tražite pažnju i stabilnost.

Postavite granice — nemojte trpeti kontrolu, stalnu nesigurnost ili ignorisanje.

Pratite svoja osećanja: ako svaki dan budete sve manje, razmotrite da li vam ta veza donosi radost ili iscrpljenost.

Ako prepoznajete neke od ovih osobina lošeg muža — nemojte ignorisati signale. Prirodno je da u vezi tražite stabilnost, razumevanje i zajedništvo; ponekad, horoskopski znak može da upozori — ali jednako važno jeste da vi imate hrabrosti da se izborite za svoje emotivne potrebe.

