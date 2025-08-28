Sa ovim znakom horoskopa nema šale! Izaziva poštovanje čim progovori

U poslu, za ljude u ovom znaku neće biti briga i problema, jer se neće svađati i drugima zamerati, niti će pokušavati da im diktiraju kako se radi i živi. Poseduju kombinaciju upornosti, praktičnosti i intuicije koja im pomaže da ostvaruju ciljeve u karijeri. Pluton i Saturn ih uče strpljenju i dugoročnom planiranju, što im donosi finansijsku stabilnost i rast prihoda. Oni uvek mogu da unaprede karijeru, preuzmu važne projekte i investiraju u sopstveni razvoj.

To ne znači da će biti zapostavljeni ili podređeni; naprotiv, oni uvek ustaju u odbranu svojih prava i tako će steći poštovanje, jer će i ostali shvatiti da sa njima nema šale.

Moraju biti više taktični, jer njihova tvrdoglavost može imati i veće posledice. Zato im odgovaraju poslovne institucije gde je već određeno šta ko radi i gde nikakve proizvoljnosti neće izazvagi nesporazume. Tek tu, njihova upornost dobija pun smisao.

Osobama rođenim u ovom znaku srećni brojevi su pet, šest, četiri, povoljni dani petak i utorak, a boje zelena i plava.

U ovom znaku rođeni su Balzak, Džordž Vašington, Karl Marks, Van Gog, Ruđer Bošković, Mihailo Petrović — Alas, Dimitrije Tucović, Ivan Cankar, Janko Veselinović.

To su ljudi u znaku BIKA (od 21. aprila do 20. maja).

