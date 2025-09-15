Sad i naučno potvrđeno: Najduže žive ljudi rođeni u ovom mesecu!

Verovali ili ne, jedna studija dokazala je se u jednom mesecu u godini rađa najviše ljudi koji će doživeti sto godina, a objašnjenje stručnjaka prilično je logično.

Istraživači Univerziteta u Čikagu uporedili su podatke o ljudima rođenim između 1880. i 1895. godine koji su živeli 100 godina ili duže s podacima njihovih supružnika, braće i sestara i primetili nešto interesantno.

Naime, ova studija pokazala je da je veća verovatnoća da će osobe rođene u oktobru doživeti stotu, u odnosu one koji su rođeni u aprilu. Genetičari Leonid Gavrilov i Natalija Gavrilova prikupili su podatke od 1.500 ljudi, rođenih u navedenom periodu krajem 19. veka.

Oni su rešili da uporede ove nalaze sa braćom i sestrama ovih lica jer su oni imali slično okruženje u detinjstvu i, naravno, genetsku pozadinu, odnosno sa supružnicima jer su s njima delili okruženje u odraslom životu.

Zašto je veća verovatnoća da će ljudi rođeni u oktobru živeti 100 godina?

Kako je istakao Gavrilov, najpopularnija je hipoteza da sezonske infekcije u ranoj fazi života čine dugoročnu štetu zdravlju. To drugim rečima znači da su lica rođena na početku sezone gripa i prehlada često sačuvana od njih iz prostog razloga da su tako mala su roditelji još uplašeniji i oprezniji i ne rizikuju preterano sa izlaganjem porodice virusima.

Druga moguća objašnjenja su sezonski manjak vitamina ili varijacije u nivou hormona, dodao je Gavrilov, koji je ovu studiju objavio u uglednom naučnom listu Journal of Ageing Research 2011. godine.

On je istakao i da je ovaj efekat bio izraženiji pre 1889. godine nego posle jer se, kako ističe, „smrtnost od zaraznih bolesti vremenom smanjivala krajem 19. veka, što je posebno slučaj sa letnjim infekcijama“.

I mlađe kolege saglasne su da je verovatno da dug život ljudi rođenih u oktobru uticalo to što su bili tek novorođenčad na početku sezone virusa.

“Možda je rođenje u jesenjem mesecu – oktobru – stvorilo zaštitni efekat protiv izlaganja sezonskim oboljenjima koja mogu da utiču na nečiju dugovečnost”, kaže dr Nesoči Okeke Igbokve, lekarka intene medicine iz ugledne mreže nezavisnih pružalaca zdravstvenih usluga u Nju Džerziju RWJBarnabas Health.

Šta je sa ljudima rođenim u ostalim mesecima?

Utvrđeno je i da ljudi rođeni u septembru i novembru imaju veću verovatnoću za dug život. Onih koji su na svet došli u martu, maju i julu i koji dožive stoti rođendan ima, međutim, 40 odsto manje nego stogodišnjaka rođenih u ostalim mesecima. Još jedna studija, u kojoj su analizirani podaci ljudi rođenih na severnoj hemisferi, pokazala je da bebe rođene u jesen žive duže od „prolećne dece“.

