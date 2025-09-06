Sada se čini da im se svet raspada, ali uskoro sve dolazi na svoje mesto za ova 4 znaka horoskopa

Tranzit Urana kroz znak Blizanaca od početka jula unosi neočekivane promene i remeti dosadašnje rutine. Mnogi će osetiti potrese u karijeri, vezi ili na porodičnom planu, ali za četiri znaka ovo je tek početak – kako se Uran kreće u retrogradnom hodu, otvoriće se vrata za nove i bolje prilike.

Astrološka pozadina

Uran je planeta iznenadnih trzaja i preokreta. Dok je u direktnom hodu, šokira neočekivanom situacijom, a od 6. septembra kreće u retrogradni tok koji traje do 1. februara 2026. U tom periodu promenama pristupamo iznutra, prilagođavamo se i gradimo temelje za stabilniju budućnost.

Blizanci

Sa Uranom u prvom polju ličnosti, osećaćeš da ti se identitet trese. Tradicionalni obrasci ponašanja odjednom ne funkcionišu, pa možeš preispitati posao, prijateljstva ili životni stil. Dok će septembarska pomrčina u Ribi dodatno zakomplikovati situaciju, retrogradni Uran donosi priliku da razumeš uzrok nezadovoljstva i oslobodiš se prepreka. Do oktobarskog punog Meseca u Ovnu, fokus će se prebaciti na društveni život i prijatnije trenutke.

Strelac

Uran u Blizancima pravi opoziciju sa vašim Suncem, što može doneti nagle promene u partnerstvu ili poslu. Želja za slobodom biće jača nego ikad, pa ćete preispitivati sve što vas veže. Ako je veza stabilna, lakše ćete proći kroz turbulencije, ali bi mogli isplivati nagomilani problemi. S početkom retrogradnog Urana 6. septembra, sledi period prilagođavanja, a pun Mesec 7. oktobra obasjaće polje zabave i prijateljstava, vraćajući vam optimizam.

Ribe

Tranzit Urana kroz vaše četvrto polje doma i porodice može poremetiti stabilnost – moguća su neslaganja s ukućanima ili neočekivane promene na adresi. Ipak, čim Uran pređe u retrograd, stvara se prostor za unutrašnju preradu problema. Uz povoljan trigon Jupitera, od oktobra se očekuje otklon napetosti i bolji odnosi u kući, kao i novi izgledi za mir i podršku.

Devica

Uran u vašoj desetoj kući karijere i reputacije donosi korenite promene – od prelaska na novi posao do potpunog redizajna profesionalnih ciljeva. Novi Mesec 23. avgusta obećao je neočekivane početke, a retrogradni Uran od 6. septembra pružiće vam šansu da preispitate strategiju i izbegnete nagle otklone. Sa dolaskom oktobra, napori će početi da donose konkretne rezultate, a vaša pozicija bi mogla biti čvršća nego ikad.

Iako prepreke deluju zastrašujuće, za Blizance, Strelčeve, Ribe i Device ovo je prelazni period koji će, uz prilagođavanje i otvoren um, doneti značajno bolje prilike. Pažljivo pratite svoje reakcije i hrabro krenite u nove pravce.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com