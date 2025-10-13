Sada su u potpunom haosu, ali ovim horoskopskim znacima život postaje mnogo bolji između 13. i 19. oktobra 2025.

Astrolozi naglašavaju da će sredinom oktobra određeni horoskopski znaci doživeti neobičan period: iako će se osećati zbunjeno i nesigurno, upravo tada će se stvari u njihovom životu početi slagati na svoje mesto.

Blizanci — previše misli, premalo mira

Blizanci će tokom ove nedelje imati osećaj da im misli lete na sve strane. Biće skloni preispitivanju i sumnjama, ali iza kulisa se zapravo odvija proces koji im donosi stabilnost. Kada se prašina slegne, shvatiće da su napravili korake u pravom smeru.

Devica — kontrola izmiče, ali donosi olakšanje

Device će osećati da gube kontrolu nad situacijama koje su im do sada bile pod čvrstom rukom. Iako će to izazvati nervozu, upravo kroz taj proces naučiće da puste ono što im više ne koristi. Na kraju nedelje, videće jasnije put kojim treba da idu.

Strelac — konfuzija pre velikog proboja

Strelčevi će biti puni energije, ali i unutrašnje nesigurnosti. Biće im teško da razaznaju šta je pravi izbor, ali upravo ta konfuzija vodi ka velikom proboju. Neočekivane prilike pojaviće se kada najmanje budu spremni, a to će im otvoriti nova vrata.

Ribe — osećaj haosa pre sklada

Ribe će imati utisak da ih emocije preplavljuju i da ne mogu da pronađu unutrašnji mir. Ipak, upravo kroz taj emotivni haos dolazi jasnoća. Do kraja nedelje, shvatiće da su se stvari posložile bolje nego što su mogle da zamisle.

Blizanci, Device, Strelčevi i Ribe prolaze kroz period zbunjenosti između 13. i 19. oktobra 2025, ali upravo tada univerzum radi u njihovu korist. Iako će im delovati da gube tlo pod nogama, zapravo se priprema teren za stabilniji i srećniji period.

