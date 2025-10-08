Sami sebi je najveći neprijatelj na putu sreće: Iako omiljen i popularan u društvu, ovaj znak je najtužniji!

Iako važe za osobe prijatne spoljašnosti, te se neretko ubrajaju i u najlepše žene, Vage su poznate po svojoj neodlučnosti i mračnom razmišljanju.

Upravo zbog večnih dilema ne mogu da odaberu pravi put, što ih rastužuje. Iako neodlučni, prilično su nepokolebljivi na putu do svojih ciljeva. Skloni su žrtvovanju čak i onda kad je to nepotrebno. Neprestano su u nekom strahu, što ih vodi do crnih misli.

U društvu su uglavnom omiljeni zbog svoje dobroćudnosti i inteligencije pa se lepo slažu sa suprotnim polom. Oni su sami sebi najveći neprijatelji na putu do sreće.

