Sami sebi rade o glavi: 4 znaka previše su samokritični!

Rak, Devica, Ovan i Vaga su znaci horoskopa koji užasno samokritični i strogi prema sebi i negativnim stavom često se demotivišu. Zaslužuju mnogo više uspeha, ali su sami sebi najveća prepreka u životu.

Znate kako vam deluje da neki ljudi nisu uspešni zahvaljujući svojoj pameti ili dostignućima, već zahvaljujući neverovatnom samopouzdanju?

S druge strane, znate sigurno i one koji svojim znanjem, trudom, radom, zaslužuju mnogi više uspeha, ali su sami sebi najveća prepreka jer su previše strogi prema sebi.

Astrolozi kažu da se ljudi koji su preterano samokritični najčešće rađaju u ovim horoskopskim znacima.

Rak – uvek misle o prošlosti

Ljudi rođeni u znaku Raka su najčešće skloni da previše razmišljaju u svojim potezima iz prošlosti i da se „jedu“ zbog svog ponašanja. Ako želite da se oslobodite strahova i mentalno podignete sebe, morate da sprečite da preterano analizirate sve.

Rakovi moraju da budu veoma nežni prema sebi i da nauče da prekinu niz negativnih misli koje upućuju sebi.

Devica – i od sebe traže savršenstvo kao i od drugih

Ako ste mislili da Device kritikuju samo druge, pogađajte ponovo. Ljudi rođeni u ovom znaku su neviđeno strogi prema sebi i samokritični, uvek traže savršenstvo, čak i u izvršavanju najbanalnijih zadataka. Kako nije uvek moguće sve odraditi savršeno, Devica onda sebe kritikuje i upućuje sebi veoma negativne reči i osećanja.

Ovan – samokritika im često stvara nervozu

Iako ljudi u znaku Ovna deluju kao da imaju neverovatno samopouzdanje, ponekad i aroganciju, zapravo su preplavljeni nesigurnostima. Često se pitaju da li su zaista toliko dobri na poslu, da li su dobri prijatelji, partneri… Njihova tendencija budu samokritični često im stvara nervozu i čini ih sklonijim anksioznosti, zbog čega bi trebalo da budu malo nežniji prema sebi.

Vaga – uvek očekuju previše od sebe, pa se razočaraju često

Ljudi rođeni u znaku Vage su veoma odani prijatelji koji će biti uz drage osobe u svakoj prilici. Oni će biti vaš najglasniji navijač kada niste u najboljem stanju, ali to isto neće primeniti na sebi. Od sebe uvek očekuju previše, a onda se razočaraju kada ne ispune te svoje previsoke standarde.

Morate da budete malo blaži prema sebi.

