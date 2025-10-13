Samo 1 znak dobija šansu da od nule napravi čudo – od 22. oktobra sve mu se menja

 –  
Lav prima nebeski dar – sve želje se ispunjavaju do 1. decembra
Foto:Krstarica/AI

Od 22. oktobra, jedan znak ulazi u fazu preokreta – ono što je bilo teško, sada postaje moguće

Postoje trenuci koji ne dolaze često. Od 22. oktobra, jedan znak ulazi u energetski prostor koji briše ono što ga je godinama držalo u mestu.

Nije to čudo. Nije ni slučajnost. To je trenutak kada se unutrašnja snaga poklopi sa spoljnim okolnostima.

Promena neće doći tiho – evo ko je srećnik

Prema astrološkim kretanjima, Lav je taj koji ulazi u ovu fazu. Znak koji je dugo nosio više nego što je trebalo. Znak koji je ćutao kad je trebalo da kaže „ne“. Znak koji je davao, čak i kad nije imao.

Od 22. oktobra, Lav dobija priliku da krene iz pepela. Da ne traži dozvolu. Da ne traži potvrdu. Da napravi čudo – ali svoje, ne tuđe.

Samouverena osoba hoda kroz sunčevu svetlost, dok se iza nje nazire silueta lava — simbol snage, obnove i unutrašnje moći.
Foto: Krstarica/AI

Šta Lav mora da pusti da bi krenuo

Ova energija ne dolazi da ga spasi. Dolazi da ga podseti.

  • Da ne mora više da nosi tuđe emocije
  • Da ne mora da se krivi za izbore koje nije napravio
  • Da ne mora da se dokazuje nikome osim sebi

Kako da prepoznate trenutak kada se sve menja

Biće tiho. Možda kroz razgovor. Možda kroz tišinu. Ali Lav će znati – jer će prvi put posle dugo vremena osetiti mir i snagu, a ne krivicu.

To je znak. To je početak.

Ovo nije čudo – ovo je rezultat hrabrosti

Ako Lav ne okrene glavu unazad, novembar mu ne donosi samo olakšanje. Donosi dokaz da je sve vredelo. Da nije bio slab – bio je strpljiv. Da nije bio izgubljen – bio je spreman.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com