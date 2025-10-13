Samo 1 znak dobija šansu da od nule napravi čudo – od 22. oktobra sve mu se menja

Od 22. oktobra, jedan znak ulazi u fazu preokreta – ono što je bilo teško, sada postaje moguće

Postoje trenuci koji ne dolaze često. Od 22. oktobra, jedan znak ulazi u energetski prostor koji briše ono što ga je godinama držalo u mestu.

Nije to čudo. Nije ni slučajnost. To je trenutak kada se unutrašnja snaga poklopi sa spoljnim okolnostima.

Promena neće doći tiho – evo ko je srećnik

Prema astrološkim kretanjima, Lav je taj koji ulazi u ovu fazu. Znak koji je dugo nosio više nego što je trebalo. Znak koji je ćutao kad je trebalo da kaže „ne“. Znak koji je davao, čak i kad nije imao.

Od 22. oktobra, Lav dobija priliku da krene iz pepela. Da ne traži dozvolu. Da ne traži potvrdu. Da napravi čudo – ali svoje, ne tuđe.

Šta Lav mora da pusti da bi krenuo

Ova energija ne dolazi da ga spasi. Dolazi da ga podseti.

Da ne mora više da nosi tuđe emocije

Da ne mora da se krivi za izbore koje nije napravio

Da ne mora da se dokazuje nikome osim sebi

Kako da prepoznate trenutak kada se sve menja

Biće tiho. Možda kroz razgovor. Možda kroz tišinu. Ali Lav će znati – jer će prvi put posle dugo vremena osetiti mir i snagu, a ne krivicu.

To je znak. To je početak.

Ovo nije čudo – ovo je rezultat hrabrosti

Ako Lav ne okrene glavu unazad, novembar mu ne donosi samo olakšanje. Donosi dokaz da je sve vredelo. Da nije bio slab – bio je strpljiv. Da nije bio izgubljen – bio je spreman.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com