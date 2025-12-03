Samo 1 znak horoskopa neće nikako imati para do kraja decembra – da li ste i vi među njima?

Ako ste primetili da vam se poslednjih nedelja novac bukvalno topi iz novčanika, niste jedini.

Decembar ume da bude čudan – malo praznična euforija, malo neplanirani troškovi, malo „ma ajde, počastiću se“. Ali astrologija kaže da jedan znak posebno prolazi kroz finansijski haos ovih dana. Da li ste vi taj nesrećnik ili vam je sudbina ipak malo naklonjenija?

Jarac, iako poznat po disciplini i hladnom razumu, ove godine u decembru nikako da uhvati pravi ritam. Kao da sve što dotakne – pukne, nestane ili uopšte ne krene kako je zamislio. Zvuči poznato? Računi iskaču kao iz rukava, dogovoreni novac kasni, a troškovi se samo nižu. I što je najgore, Jarac je tip koji mrzi da traži pomoć. Radije će sve prećutati i „stisnuti zube“, nego priznati da mu je budžet na ivici.

Možda ste i vi osetili taj čudan pritisak – onu misao: „Gde li opet ode sva plata?“ Desi se svima, ali Jarčevima sad to posebno intenzivno. Ipak, nije sve tako crno. Decembar testira strpljenje, ali zato januar donosi potpuno drugačiju energiju. Kao da se stvari naglo razvežu, pa i ono što je stajalo – konačno krene.

U međuvremenu, postoji jedan praktičan savet koji može da vam ublaži ovaj period – zapišite ipak svaki trošak. Zvuči sitno, možda čak i smešno, ali deluje. Kad god smo i sami (ili neko nama blizak) ulazili u „rupa bez dna“ fazu, samo to jednostavno praćenje davalo je makar neki osećaj kontrole. Odjednom vidite gde odlazi novac, šta možete da presečete i šta zapravo nije toliko neophodno.

I zato, ako ste Jarac ili imate Jarca u kući, ne brinite – ovo je samo kratka, intenzivna finansijska magla. Proći će brže nego što mislite. A vi, ako ste među tim „odabranima“, setite se da i loši periodi imaju rok trajanja. Ono što dolazi posle, obično sve ovo učini itekako vrednim strpljenja.

