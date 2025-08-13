Samo 1 znak je razmažen do bola! Oni su najveća derišta horoskopa

Svako voli da bude mažen i pažen, ali jedan znak se posebno izdvaja po tome koliko je razmažen. Astrolozi kažu da su Blizanci razmažena derišta među horoskopskim znakovima, prenosi prva.rs.

Žele da ljudi rade poslove umesto njih i stalno žele budu obasipani poklonima. Žele da budu uspešni i poznati, ali žele da neko drugi radi sav posao umesto njih, piše Pinkvila.

Blizanci obavezno očekuju da im se oprosti svaka greška, inače prave probleme i drame.

Nakon njih slede Škorpije, Vodolije i Ribe. Ljudi rođeni u tim znakovima očekuju da im se stalno pomaže i izlazi u susret, a ako se to ne dogodi onda nastupaju veoma grubo i razmaženo.

