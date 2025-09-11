Oni su razmaženi do bola! Smatraju ih najvećim derištima Zodijaka!

U svetu astrologije, svaki znak ima svoje vrline i mane, ali jedan se posebno izdvaja kada je u pitanju razmaženost.

Prema astrološkim analizama, Blizanci su proglašeni za najrazmaženiji znak Zodijaka — prava derišta horoskopa.

Zašto su Blizanci najrazmaženiji?

Stalna potreba za pažnjom: Blizanci obožavaju da budu u centru pažnje i očekuju da ih drugi neprestano maze i paze.

Izbegavanje odgovornosti: Iako žele uspeh i popularnost, često očekuju da neko drugi obavi sav posao umesto njih.

Dramatične reakcije: Svaka greška mora im biti oproštena — u suprotnom, sledi drama

Ko je sledeći na listi?

Iako Blizanci prednjače, slede ih:

Škorpije – zahtevni i emotivno intenzivni, često očekuju posebne privilegije.

Vodolije – žele slobodu, ali i stalnu podršku okoline.

Ribe – osetljive i sklone idealizaciji, lako se uvrede ako nisu u centru pažnje.

Astrološki znakovi ne određuju našu sudbinu, ali mogu biti korisni alati za samoproučavanje. Razmaženost nije nužno negativna osobina — može ukazivati na potrebu za ljubavlju, sigurnošću ili potvrdom.

