Samo 1 znak u oktobru ostvaruje sve što poželi: Univerzum bukvalno radi za njega

Među svih dvanaest znakova, samo jedan će ovog puta biti na vrhuncu moći, i to u tolikoj meri da će im se činiti da Univerzum bukvalno radi za njih.

Oktobar je posebno naklonjen Škorpijama smatraju astrolozi. Njihova vladajuća planeta Pluton donosi im talas transformacije i regeneracije, dok Sunce i Merkur prave snažne aspekte koji otvaraju vrata ka novim mogućnostima. Škorpije će se osećati snažnije, samouverenije i spremnije nego ikada da krenu u ostvarivanje svojih najvećih želja.

Ostvarenje snova

Ono što Škorpijama u ovom periodu ide u prilog jeste neverovatna kombinacija intuicije i unutrašnje energije. Biće u stanju da jasno vide svoj put i donesu odluke koje im donose uspeh, kako u karijeri, tako i u ljubavi. Neki će pronaći posao iz snova, drugi će obnoviti ili započeti strastvenu vezu, dok će treći osetiti da su konačno spremni za lični rast i promenu životnog stila.

Univerzum im šalje podršku

Astrolozi naglašavaju da je ključ svega otvorenost za znakove. Ljudi rođeni u znaku Škorpije mogu očekivati da im se neočekivano jave osobe koje će im pomoći, da im se otvore šanse tamo gde su mislili da ih nema, ili da dobiju podršku u trenutku kada im je najpotrebnija.

Savet za Škorpije

Oktobar je mesec kada treba hrabro zakoračiti napred. Ako ikada postoji vreme da rizikuju i krenu u ostvarenje svojih snova – to je sada. Univerzum im šalje jasnu poruku: “Verujte sebi, jer sve radi u vašu korist.”

