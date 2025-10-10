Samo 1 znak u oktobru ulazi u ciklus obilja — ali mora da plati cenu!

Jedan znak ulazi u mesec obilja – ali mora da se ogoli pred sobom da bi ga zaista primio.

Oktobar donosi snažan energetski zaokret za jedan horoskopski znak – ulazak u ciklus obilja, ali ne bez unutrašnjih lomova. Ako ste rođeni u znaku Škorpije, pripremite se: univerzum vam nudi više nego inače, ali traži da se suočite sa sobom.

Škorpija: mesec prekretnice

Ovaj mesec za Škorpije nije samo povoljan – on je transformativan. Mogući su neočekivani finansijski dobici, prilike za napredak, pa čak i emotivna ispunjenja. Ali sve to dolazi uz jedno upozorenje: ne možete preskočiti lekcije koje ste do sada izbegavali.

Cena obilja: suočavanje sa sobom

Obilje ne dolazi samo kroz novac ili uspeh. Dolazi kroz hrabrost da se pogleda u ogledalo. Škorpije će morati da se suoče sa starim obrascima, emotivnim dugovima i neizgovorenim istinama. Tek kada to urade, vrata se otvaraju.

Savet za oktobar

Ne ignorišite intuiciju. Ako osećate da je vreme za promenu – jeste. Pišite, analizirajte, razgovarajte. Svaka odluka doneta iz autentičnosti ima potencijal da vas lansira ka novom nivou. Oktobar je vaš mesec, ali samo ako ga živite iskreno.

Ne bežite od cene

Obilje je tu, ali ne dolazi u ukrasnoj kutiji. Dolazi kroz znoj, suze i hrabrost. Ako ste spremni da platite cenu – dobićete više nego što ste ikada mogli da zamislite.

