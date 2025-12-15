Ko će imati retku privilegiju da u ovo doba godine leži na pravom brdu love?

Samo 2 izabrana znaka horoskopa će ležati na brdu love za praznike – i sve će im biti dobro.

Praznici su ono doba godine kada se svi nadamo nekom svom malom čudu.

Da li kroz bonus na poslu, iznenadni priliv novca ili jednostavno tražimo osećaj da sve nekako ide lakše. I dok većina vaga svaki dinar i pravi spiskove troškova, dva znaka horoskopa ove godine ulaze u praznični period bez stresa.

Novac im dolazi, a s njim i mir u glavi. Zvuči kao prava bajka? Možda. Ali zvezde baš tako kažu.

Bik

Ako igde postoji znak koji ume da prepozna dobru priliku – to je Bik. Tokom praznika, novac mu stiže iz više pravaca: posao, honorar, stari dug koji se vraća u poslednjem trenutku. Lično znam nekoliko Bikova koji uvek „slučajno“ pogode pravi trenutak za kupovinu ili ulaganje. Njihova tajna? Strpljenje. Praktičan savet za Bikove: nemojte sve potrošiti odjednom. Ostavite deo sa strane – januar ume da bude dug.

Strelac

Njima se sreća lepi kada su opušteni, a baš i takvi ulaze u praznike. Novac dolazi kroz srećne okolnosti, poklone, pa čak i igre na sreću. Da li je pametno igrati tiket onako, reda radi? Ako ste Strelac – zašto da ne? Ali ipak imate granicu. Strelci često dobiju više kada se najmanje nadaju.

Ono što povezuje ova dva znaka nije samo finansijska sreća, već osećaj da je sve pod kontrolom. Računi se plaćaju bez ležerno, praznična trpeza je bogata, a raspoloženje stabilno.

Ako ste Bik ili Strelac, uživajte. Ako niste – ne brinite. Praznici nisu samo novac. Ali priznajmo, kada ga ima, sve nekako bude lakše. A ove godine, zvezde su bile posebno darežljive prema odabranima.

