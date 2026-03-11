Samo bi da naređuju i komanduju: 3 znaka koja misle da su najpametnija i da sve mora biti po njihovom

Nisu ih postavili za šefa, ali to ih ne zanima. Ova tri znaka naređuju i komanduju i sve mora biti po njihovom, bez izuzetka.

Predložite Ovnu, Lavu ili Jarcu drugačiji način da nešto urade i gledajte reakciju. Ili će vas ignorisati, ili će vam objasniti zašto ste u krivu, ali jedno je sigurno, na kraju će biti po njihovom. Ova tri znaka naređuju i komanduju od rođenja i ne planiraju da stanu.

Nisu zli, samo misle da znaju bolje

Ova tri znaka nisu nužno loši ljudi. Zapravo, često su odlični vođe, organizatori i rešavači problema. Ali ta ista osobina koja ih čini korisnim u krizi, postaje naporna u svakodnevnom životu kada niko nije tražio vođu ni organizatora.

Problem nije u tome što imaju mišljenje. Problem je što njihovo mišljenje uvek mora biti i poslednja reč.

Ovan: Već komanduje dok vi još razmišljate

Ovan je znak koji deluje brzo i misli još brže, ili bar tako misli. Kada Ovan uđe u situaciju, odmah vidi rešenje i odmah počne da ga sprovodi, bez pitanja, bez konsultacija i bez interesovanja da li neko ima drugačiju ideju.

Naređuju i komanduju jer im je tempo takav, brz, direktan i bez filtera. Nije to zlonamerno, Ovan zaista misli da pomaže. Ali ko radi s Ovnom zna da je razgovor o tome kako bi trebalo pristupiti problemu često kraći od deset sekundi, jer Ovan već kreće da radi po svom.

Najteže s Ovnom je kada pogreši. Umesto da prizna grešku, traži razlog zašto je ipak bio u pravu ili zašto su okolnosti krive. Ego je jak i teško se savija.

Lav: Nije to naređivanje, to je vladanje

Lav ne naređuje, on vlada. Bar tako on vidi situaciju. U grupi, na poslu, u porodici, Lav prirodno preuzima ulogu onoga ko donosi odluke i organizuje ostale. I dok god stvari idu kako on zamišlja, sve je u redu.

Problem počinje kada neko drugi predloži drugačiji pristup. Lav to prima kao lično osporavanje i reakcija može biti dramatična. Naređuju i komanduju jer im je potrebno da osećaju kontrolu i kada tu kontrolu izgube, postaju nervozni i neprijatni.

Ono što Lava spašava je šarm. Čak i kada komanduje, radi to s toliko samopouzdanja i energije da mu mnogi popuste samo zato što im je lakše nego da se bore. I Lav to zna i koristi.

Jarac: Komanduje jer je siguran da jedini zna kako treba

Jarac je možda najgori od sva tri znaka u ovoj kategoriji jer su njegova naređivanja obložena logikom i argumentima koje je teško osporiti. Ne naređuje iz ega kao Lav niti iz brzine kao Ovan, nego iz čvrste ubeđenosti da on jedini vidi celu sliku.

Naređuju i komanduju jer zaista misle da su najpametniji u prostoriji i često, ako budemo iskreni, nisu ni daleko od istine. Ali to ih ne daje pravo da tretiraju ostale kao izvršioce koji treba da ćute i rade.

Jarac je onaj koji će popraviti vaš posao bez da ga pitate, promeniti plan koji ste zajedno dogovorili jer je on smislio bolji i objasniti vam zašto je njegovo rešenje ispravno dok vi još razmišljate o problemu.

Šta zajedničko imaju sva tri znaka

Ovan, Lav i Jarac su znaci koji ne podnose osećaj da stvari izmicu kontroli. Naređuju i komanduju jer im je to način da obezbede da sve ide kako treba, po njihovom. I dok god im to polazi za rukom, neće stati.

Živeti ili raditi s njima znači naučiti jednu stvar, kada vredi da se borite za svoje i kada je lakše pustiti ih da misle da su pobedili. Jer ponekad je to najmudrija odluka.

