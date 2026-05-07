Samo dobre stvari se dešavaju ovim kineskim znacima 8. maja, duhovna energija donosi uspeh i blagoslov

Pacov, Petao, Koza i Zmija 8. maja shvatiće da je oproštaj od nečega prvi korak do blagoslova. Samo dobre stvari se dešavaju od petka.

Samo dobre stvari se dešavaju četiri kineska horoskopska znaka 8. maja 2026. To je Dan uklanjanja vodenog konja tokom meseca vodene zmije i godine vatrenog konja.

Duhovna energija je veća nego obično kada u vašem horoskopu postoji dvostruka doza vode i energije konja. Voda je sredstvo za čišćenje koje vas pročišćava od svih situacija iz prošlosti.

Optimistični ste u petak i život deluje obećavajuće u celini. Energija konja povećava vašu želju za zabavom i slobodom. Manje ste skloni da tolerišete ono što vas čini tužnim. Umesto toga, negativnost vas pokreće ka uspehu gurajući vas napred.

Petak je savršen dan da se desi nešto dobro na kraju onoga što u početku deluje loše. Ljudi često gubitak doživljavaju kao destabilizujući događaj, ali ne i ova tri kineska horoskopska znaka. Oproštaj danas je prvi korak ka izlivu blagoslova.

1. Pacov – konačno ćete se osloboditi negativnog uticaja

Samo dobre stvari se dešavaju u petak, 8. maja. Uklonićete nešto iz svog života što vam je prouzrokovalo bol u srcu i emocionalnu štetu. Odjednom shvatate da je bol ostanka veći od suočavanja sa bilo kakvim posledicama koje će oproštaj osloboditi.

Niste shvatili koliko je osoba ili situacija bila teška dok niste imali priliku da se distancirate od nje. Sada, sa malo zdravog prostora, shvatate da ste sebe potcenjivali. Niste hteli, ali se dogodilo. Postali ste neosetljivi na to koliko su stvari zaista bile užasne.

U petak prestajete da igrate igru kompromisa i gradite veliki, veliki, džinovski zid koji se zove zdrava i lična granica. Dobro je znati da jednom za svagda zauzimate stav protiv onoga što više ne želite ili ne trebate. Osećate se izuzetno moćno!

2. Petao – čist prostor vraća vam samopouzdanje

Volite čišćenje, a u petak se oslobađate nereda i svega starog. Dan počinje rešavanjem starog, voljenog predmeta koji vam ima značenje, iako znate da je vreme da ga izbacite.

Čišćenje je terapeutsko. Vaš um počinje da se bistri i shvatate koliko stvari vam nije potrebno. Volite da vidite beli prostor u uglovima i sobama u vašem domu i oko vašeg radnog prostora. Čak i vaš automobil dobija malo vremena za popravku. Dobra stvar koja se dešava dešava se iznutra.

Čist prostor eliminiše stid ili pomisao da treba da izbegavate društvo jer niste spremni za to. Vaše samopoštovanje se vraća. Osećate se dobro na najneverovatniji način. Čista kuća jednaka je čistom umu, a vaš sada deluje oštro kao britva!

3. Koza – ne podnosite varanje ili ignorisanje

U petak dolazite do zaključka da potencijal nije dovoljan da ostanete u inače jednostranoj vezi. Potrebno vam je više od samo „šta ako“. Zaslužujete nekoga ko se obavezuje.

Neispunjena obećanja su vam u ovom trenutku nepodnošljiva. Ne morate da prekinete vezu ili da dozvolite da se partnerstvo okonča velikom mukom. Ipak, shvatate da držanje osobe kao jedine opcije više nije prikladno za vaše potrebe.

Partnerstvo mora da ima suštinu da bi zadržalo vašu pažnju. Ne podležete varanju ili ignorisanju. Mnogo ste elegantniji od toga. Lepo završavate stvari. Jedan razgovor o tome kako želite da ostanete prijatelji je dovoljan. Počinjete da brinete o sebi i dobre stvari počinju da vam se dešavaju u ljubavi.

4. Zmija – postajete mnogo jači i otporniji

Ignorisali ste probleme iako na to niste navikli. U petak, 8. maja dolazite do čvrstog zaključka da meditaciju i razgovor sa višom silom vredi pokušati, iako često dovodite u pitanje njihovu vrednost.

Umesto da dozvolite da vam život bude zauzet, zakažete kratku sesiju razmišljanja u petak. Isključujete telefon i povlačite se iz sveta. Provodite malo vremena u prirodi, daleko od sveta, i pustite svoj um da luta gde god mu odgovara.

Shvatate koliko je vaš život postao bučan. Niste shvatili dok nije bilo tiho da ste dozvolili svetu da vam više nego što bi trebalo da napada vaš prostor. Problemi na koje ste nameravali da se fokusirate odjednom vam deluju manje značajno. Postajete jači i otporniji. Samo dobre stvari se dešavaju od danas. Shvatate konačno koliko ste zaista moćni.

