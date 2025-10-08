Samo jedan znak dobija šansu koju je dugo čekao: Do februara 2026. sudbina mu konačno vraća dugove

Sudbina kuva nešto veliko za njih!

Spremite se za period velikih životnih ispita jer od 1. septembra 2025. do 14. februara 2026. godine, planeta Saturn se poslednji put vraća u znak Riba, donoseći talas promena koji će se osetiti na svim životnim poljima. Ovaj astrološki događaj nateraće sve da se suoče sa davno zaboravljenim problemima, starim greškama i karmičkim lekcijama koje su do sada gurali pod tepih.

Nema više bežanja – vreme je za rešavanje problema!

Šta nam to Saturn poručuje?

Povratak Saturna u Ribe je kao veliko spremanje života. Ova planeta, poznata kao „gospodar karme“, traži od ljudi da budu odgovorni, disciplinovani i da se suoče sa realnošću, koliko god ona bila neprijatna. Pošto su Ribe znak snova, intuicije i tajni, ovaj period će osvetliti sve ono što je bilo skriveno u podsvesti. Mnogi će se osećati umorno ili pod pritiskom, ali to je samo znak da je vreme da se okrenu sebi i reše svoje unutrašnje dileme. Da li ste se ikada pitali zašto vam se neke situacije ponavljaju? E pa, Saturn sada nudi odgovore.

Fokus na odnosima i karijeri

Ovaj period će posebno uticati na međuljudske odnose i poslovne ambicije. Saturn će jasno pokazati ko su vam pravi prijatelji, a ko samo crpi energiju, pa su mogući i prekidi nekih prijateljstava i veza. Iako deluje bolno, zapravo je oslobađajuće, jer pravite mesta za ljude koji vas zaista podržavaju. Što se tiče karijere, mnogi će osetiti pritisak da preuzmu više odgovornosti ili čak promene posao. Strah od neuspeha biće prisutan, ali on je tu samo da vas motiviše da radite temeljnije i pametnije.

Priprema za novi početak

Iako ovaj period zvuči izazovno, njegova svrha je ipak pozitivna. Saturn želi da svi izgrade čvrste temelje za budućnost. Lekcije naučene do sredine februara 2026. biće ključne za narednih tridesetak godina. Nakon što Saturn konačno pređe u znak Ovna, oni koji su bili vredni i iskreni prema sebi biće nagrađeni stabilnošću, unutrašnjim mirom i dugoročnim uspehom.

Zato, iskoristite ovaj talas da se rešite tereta prošlosti i hrabro zakoračite u novo, bolje poglavlje života.

