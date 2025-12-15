Samo jedan znak horoskopa će imati novac tokom cele zime – stiže im pozitivna energija sreće.

Zima često ume da nas stegne sa svih strana. Troškovi iskaču niotkuda, a planovi se tope brže od snega na asfaltu. I baš tada krenemo da razmišljamo isto: ko će ove zime proći lakše, bez stalne brige oko novca?

Prema astrologiji, odgovor je jasan – jedan znak ima ozbiljnu prednost.

Ovoga puta, to je Strelac.

Strelčevi su poznati kao večiti optimisti, ali ove zime njihova sreća nije samo stvar stava. Novac im dolazi kroz prilike koje drugi često ne vide ili ne smeju da iskoriste. Novi projekti, honorarni poslovi, saradnje sa inostranstvom ili čak čista sreća – sve se nekako slaže u njihovu korist.

Zašto baš Strelac? Zato što planete podstiču širenje, rizik i nagrade. Oni koji se usude da naprave korak više biće nagrađeni. Ako ste Strelac, možda već osećate taj poriv da probate nešto novo. Pitanje je samo: hoćete li ga poslušati?

Strelčevi često zarađuju onda kada najmanje kalkulišu, a najviše veruju sebi. Ove zime taj instinkt je posebno pojačan. Nema velikih zastoja, nema praznih perioda – novac cirkuliše, a s njim dolazi i osećaj sigurnosti.

Ako ste Strecal nemojte se razbacivati samo zato što vam ide. Odvojite deo novca sa strane, čak i ako niste navikli na štednju. Ta mala rezerva može vam doneti još veću slobodu krajem zime.

Za ostale znakove – potrebno je strpljenje. Ovo je zlatni period za Strelca, ali svaka faza se okreće. A Strelčevima, poruka je jasna: iskoristite talas sreće dok traje, jer ovoga puta zaista ide u vašu korist.

