Samo jedan znak horoskopa u januaru dotiče dno života – da li ste i vi među njima?

Nije svaki januar tih i miran, ma koliko se mi trudili da ga takvim zamislimo. Nova godina uvek krene sa obećanjima, planovima, spiskovim a onda realnost ume da udari jače nego što očekujemo. I dok većina znakova nekako gura napred, jedan znak horoskopa ovog januara prolazi kroz ozbiljan lični pad. Ne govorimo o sitnim nervozama, već o onom osećaju kad se zapitate: „Kako sam uopšte stigao dovde?“

U pitanju su Ribe.

Da, baš one Ribe koje uvek veruju, praštaju i nadaju se. Januar ih stavlja pred zid. Emocije se gomilaju, stari problemi izlaze na površinu, a iluzije se ruše jedna po jedna. Možda ste očekivali podršku, a dobili samo diskretnu tišinu. Možda ste dali previše, a zauzvrat ostali praznih ruku.

Zvuči poznato?

Ono što ovaj period čini posebno teškim jeste osećaj da nema kontrole. Ribe inače plivaju kroz život oslanjajući se na intuiciju, ali sada im ni ona ne daje jasne odgovore. Posao, ljubav, porodični odnosi – sve deluje klimavo. I da, moguće je da se prvi put posle dugo vremena osećate izgubljeno.

Ali ovo nikakonije kraj, već samo tačka preokreta.Tek kad dotakneš dno, prestaneš da se zavaravaš. To boli, ali isto tako i oslobađa.

Nikako se nemojte u januaru povlačiti u tišinu. Razgovarajte, makar s jednom osobom kojoj verujete. I još nešto – prestanite da spašavate druge dok sami tonete. Bar privremeno.

Kako se mesec bliži kraju, energija se polako menja. Nije naglo. Nije bajkovito. Ali je stvarno. Ribe u februaru počinju da dišu lakše, pametnije i – što je najvažnije – iskrenije prema sebi.

Ako ste Ribe i mislite da ste sami u ovome, niste. Samo ste na prekretnici. A iz nje se, verujte, rađa mnogo jača verzija vas.

