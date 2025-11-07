Pomoć od Boga – ali samo za izabrane.

Samo jedan znak horoskopa uskoro dobija pomoć od Boga, ali postoji ovaj uslov.

Postoje trenuci u životu kada se sve čini izgubljeno, kad i sami počnemo da sumnjamo da nas je sudbina zaboravila.

A onda, baš tada, kada se najmanje nadamo, desi se nešto što ne možemo objasniti logikom – kao da nas neko odozgo nežno pogura napred.

Ovog puta, upravo to se sprema jednom znaku horoskopa – Devici. Bog mu šalje pomoć, ali postoji jedan važan uslov.

Devica je poznata po svojoj skromnosti, odgovornosti i tihoj snazi. Uvek daje sve od sebe, ali retko traži zauzvrat. Poslednjih meseci, mnoge Device su se osećale iscrpljeno, kao da nose sav teret sveta na svojim plećima. Međutim, nebeske energije konačno rade u njihovu korist. Biće nagrađene – ali samo ako nauče da veruju.

Da, upravo to je uslov. Devica mora da se prepusti, da nauči da ne kontroliše svaku sitnicu. Život nije uvek savršeno isplaniran spisak zadataka. Ponekad, moraš da pustiš i da veruješ da će sve doći na svoje. Bog će Devicama poslati znak – kroz osobu, priliku ili slučajni susret. Samo otvoreno srce može to da prepozna.

Jedna Devica mi je jednom rekla: „Čim sam prestala da forsiram, sve je počelo da se slaže.“ Možda je baš u tome tajna. Kada prestaneš da sumnjaš, otvoriš prostor pravom čudu.

U narednim danima, Device bi trebalo da se više oslone na intuiciju nego na razum. Neka svaki dan započnu zahvalnošću – i neka ne ignorišu male znakove oko sebe. Ponekad se božanska pomoć krije u najjednostavnijim stvarima.

Pomoć uvek stigne onome ko je spreman da veruje. A Devica, kad jednom spusti svoj gard i otvori dušu, postaće svedok čuda koje je dugo čekala.

