Samo jedan znak je pod zaštitom bogova ove nedelje – proveri da li si to ti

Božanska energija prati jedan znak – saznaj da li si ti taj srećnik.

Ove nedelje, kosmos ne šapuće – on viče. Ako si rođen u znaku Strelca, vreme je da obratiš pažnju. Nebeske sile su na tvojoj strani, a energija koja te okružuje nosi pečat zaštite, hrabrosti i unutrašnje jasnoće. Nije slučajno što se osećaš sigurnije – univerzum ti daje zeleno svetlo.

Šta znači božanska zaštita?

Ne radi se o magiji, već o osećaju da si vođen. Strelčevi će ove nedelje imati neobično jasan osećaj šta treba da rade, kuda da idu i kome da veruju. Intuicija ti je pojačana, a odluke koje donosiš imaju podršku „odozgo“. Ako si se dvoumio oko nečega – sada je trenutak da presečeš.

Praktični efekti – šta da očekuješ?

Očekuj neočekivano, ali u najboljem smislu. Moguće su prilike koje izgledaju kao slučajnosti, ali zapravo su deo šireg plana. Ljudi će ti prilaziti sa ponudama, idejama, pa čak i izvinjenjima. Ako si u kreativnom poslu – inspiracija će te obasipati. Ako si u fazi donošenja važnih odluka – sve će se nekako složiti.

Kako da iskoristiš ovu energiju?

Ne ignoriši znakove. Piši ih, prati ih, veruj im. Ova nedelja nije za pasivnost – već za akciju sa verom. Ako ti se javi osećaj da treba da pozoveš nekoga, napišeš nešto ili se pokreneš – uradi to. Božanska zaštita ne znači da će sve pasti s neba, već da ćeš imati vetar u leđa ako kreneš.

A šta ako nisi Strelac?

Ne brini – svi imamo Strelca negde u natalnoj karti. Pogledaj u kom ti je polju i obrati pažnju na teme koje ono nosi. Možda je baš to deo tvog života koji će ove nedelje biti obasjan svetlom.

