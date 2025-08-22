Samo misle na sebe: Ova 3 horoskopska znaka su sebična i razmažena do bola!

Ovi horoskopski znakovi su sebični i razmaženi – možda je vaš među njima?

Nekim ljudima je u prirodi da su razmaženi, sebični i da u vezama izvlače korist od partnera. Oni su sposobni da nateraju voljenu osobu da učini sve što oni požele.

Uvek se vode parolom: „Zašto da ja to uradim – kad može moj partner za mene?“

Blizanci

Poznati su po tome da ne mogu da se odluče, te sve odluke prepuštaju svom partneru. Oni se ne mogu obavezati na akciju , tako da ako se nešto uopšte napravi u domu, to će inicirati neko drugi.

Sebični su romantični partneri koji retko razmatraju tuđe potrebe. Imajući to na umu, ostavljaju drugoj da odluči šta da jede, gde da ide i kako da se obuče.

Devica

Devica voli da se opušta u svom domu uprkos činjenici da i njihov marljivi partner želi isto, ona to nema na umu. Čim završti sve obaveze, ona baci mozak na otavu.

Devica je glasna i voli da naređuje svom partneru. Ako partner ne želi da je posluša, spremna je na prigovaranje.

Bik

Bik je u vezi veran svojoj lenjosti, sve kućne poslove prepušta partneru. Da se on pita živeo bi u svom krevetu i samo jeo dok mu partneri čiste i sređuju dom.

Takođe, ne želi da se menja. Bik neće sve to ni primetiti. Sve dok ne mora nešto sam da očisti, sve je dobro u njegovom svetu.

