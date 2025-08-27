Samo oni će biti miljenici sreće sve do 2027. godine, a 1 znak iskopaće „ćup sa zlatom“!

Astrolozi nagoveštavaju da postoje znakovi kojima će naredne dve godine biti veoma srećne i uspešne, a među njima su Lavovi, Bikovi i Device.

Uz malo truda ovi horoskopski znakovi mogu da ostvare svoje snove.

Bik

Bikovi će najviše uspeha postići u ljubavi u narednom periodu. Oni koji su slobodni srešće osobu koja ih fascinira, a ta osoba će se ispostaviti kao neko sa kim žele da provedu ostatak života. Zauzeti Bikovi ulaze u miran period gde će ljubav, mir i sloga vladati u njihovom odnosu. Takođe, na poslovnom planu očekuje ih uspeh, i naredne dve godine su idealne za pokretanje posla o kojem već dugo razmišljaju.

Lav

Novac će se jednostavno lepiti za Lavove u naredne tri godine. Njihov trud i rad će konačno biti primećeni, a povišica će biti očekivana nagrada. Sve što Lavovi započnu ići će im dobro. Osetiće talas kreativnosti koji će pozitivno uticati na sve aspekte njihovog života. U naredne dve godine, Lavovi će biti nezaustavljivi, pa bi trebalo maksimalno iskoristiti ovu priliku.

Devica

U naredne dve godine, Device ne treba da gube vreme – učenje novih jezika, putovanje, čitanje i usavršavanje novih veština su ključni. Period koji je pred njima treba iskoristiti maksimalno. Svi će ih diviti i zavideti im, a za to će biti opravdani razlozi. Device će pleniti dobrom spoljašnjosti, pozitivnom energijom i raspoloženjem, te će lako prevazilaziti sve prepreke, prenosi informer.rs.

