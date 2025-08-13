Samo oni su rođeni pod srećnom zvezdom: Čega god se prihvate, pretvaraju u zlato

Neki horoskopski znakovi rođeni su pod srećnom zvezdom, pogledajte u nastavku da li ste među ovim srećnicima.

Strelac

Strelac je najsrećniji horoskopski znak jer njime vlada planeta sreće Jupiter. Ne zaboravite da sa sobom povedete Strelca ako planirate da igrati igre na sreću, prenosi 24sata.hr.

Riba

Zahvaljujući Jupiteru i Neptunu, koji zajedno vladaju ovim vodenim znakom, Ribe su još jedan horoskopski znak koji ima blagoslov sreće. Osim toga, sjajno je biti u njihovoj blizini zbog njihovog zabavnog i bezbrižnog duha.

Bik

Jupiterova velikodušnost obasipa ljude ovog horoskopskog znaka srećom na radnom mestu. Dobro utemeljeni i predani, ljudi ovog znaka biće najbolji za druženje u vašoj kancelariji.

Rak

Još jedan znak koji uživa u toplim i srećnim vibracijama Jupitera je Rak. Prema rečima stručnjaka, što više ulažu u emocije, to više mogu iskoristiti njegove prednosti.

Ovan

Oni takođe uživaju u sreći, ali to dolazi uz uslov: njihova sreća je jednako proporcionalna tome koliko su iskreni prema drugima.

Lav

Lavovo znanje i moć su njegova srećna amajlija. Obdareni živahnim i oštrim umom, znaju da izvuku najbolje iz svake situacije.

