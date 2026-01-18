Samo oni u 2026. dobijaju sve: Sledi zlatno doba, novac i sreća će ih pratiti na svakom koraku

Lavovi, Strelčevi i Ovnovi imaće najviše prilika za napredak, finansijsko poboljšanje, ljubav. Dobijaju sve ove godine.

Ova 3 znaka horoskopa imaće najviše sreće u 2026. godini. Oni dobijaju sve, novac, ljubav. Novac stiže u gomilama, ali ovo izobilje čeka samo one izabrane koji se se dugo trudili i sada konačno ubiraju rezultate svog rada.

2026. godina je jedna od onih u kojima se jasno izdvajaju znakovi koji dobijaju sve, odnosno prilike, sreću, podršku i konkretne rezultate. Ključnu ulogu ima ulazak Jupitera u Lava 30. juna 2026. godine, ali povoljni aspekti idu u prilog još nekim znacima.

Lav – velika ekspanzija

Lav je bez dileme na prvom mestu. Ulazak Jupitera u ovaj znak donosi veliku ekspanziju, sreću i osećaj da se stvari konačno nameštaju kako treba. Lavovi u 2026. dobijaju šanse koje se ne propuštaju bilo da je reč o novcu, karijeri, javnom uspehu ili ljubavi.

Ovo je godina u kojoj Lav izlazi iz senke, jača samopouzdanje i ubira plodove ranijih napora.

Ovan – napredak na svim poljima

Ovan se nalazi pod snažnom vatrenom podrškom, jer Jupiter u Lavu pravi izuzetno povoljne aspekte. Za Ovnove Nova 2026. donosi napredak, pobede i osećaj da ih prati sreća gde god da krenu. Ovan dobija vetar u leđa i lakše ostvaruje svoje ciljeve.

Druga polovina 2026. godine će biti povoljnija za Ovnove nego prva.

Strelac – u krugu najvećih dobitnika

Strelac takođe ulazi u krug najvećih dobitnika. Kao znak kojim vlada Jupiter, Strelac snažno oseća njegov povoljan uticaj čak i kada menja znak. Tokom 2026. Strelčevi imaju više prilika za rast, putovanja, širenje posla i finansijsko poboljšanje. Sreća im dolazi spontano, često onda kada se usude da naprave hrabar korak.

Ukratko, 2026. je godina u kojoj će Lav zalistati najjače, dok će Ovnovi i Strelčevi iskoristiti taj talas sreće da ostvare velike pobede i dugoročne dobitke.

