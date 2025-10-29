Samo ova 3 znaka nikad u životu ne bankrotiraju, novac im uvek stiže sa svih strana. Za njih nema krize!

Astrolozi tvrde da samo Jarac, Bik i Devica imaju prirodnu sposobnost da privlače i čuvaju bogatstvo, bez obzira na ekonomske krize.

Ljudi rođeni u ovim horoskopskim znacima u startu imaju bolju osnovu za sticanje bogatstva sa manje napora. Ovakva tvrdnja odnosi se na iznenadno nasledstvo, sposobnosti da prepoznaju profitabilne projekte ili jednostavno im sve što donosi novac ide od ruke.

Osim toga, njihova finansijska stabilnost proističe iz kombinacije discipline, talenta za ulaganje i mudrog upravljanja novcem.

Jarac

Vođen Saturnom, Jarac pažljivo planira svaki finansijski korak. Njihov pristup novcu je sistematičan i dugoročan, a impulsivnost i dugovi nisu opcija, pa nikad ne bankrotiraju.

Bik

Pod vlašću Venere, Bik zna kako da zaradi i zadrži novac. Instinktivno traži stabilne izvore prihoda i mudro ulaže u trajne vrednosti, štiteći svoj komfor i sigurnost.

Devica

Analitična i precizna, Devica kontroliše svaki trošak i minimizira rizike. Njihova pažljiva štednja i detaljno planiranje čine ih finansijski otpornima na sve krize. Oni nikad ne bankrotiraju.

Ovi znaci imaju jedinstvenu sposobnost da novac zadrže i umnože, što im garantuje stabilnost i sigurnost čak i u teškim ekonomskim vremenima.

(Krstarica/Informer.rs)

