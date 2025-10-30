Samo ova 4 znaka dobiće velike pare u novembru, planete sreće i obilja donose im neverovatne prilike i bogatstvo!

Velike pare u novembru dobiće Rak, Škorpija, Blizanci i Vaga. Ova 4 horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću u novembru 2025. godine. Jupiter i Venera, dve planete koje se najviše povezuju sa srećom, donose sreću ovim znakovima ovog meseca.

Da analiziramo, Jupiter je u Raku tokom novembra i kreće se retrogradno od 11. novembra do 11. marta, kao što to čini svake godine tokom otprilike četiri meseca. Retrogradni tranziti ne znače da još uvek nisu korisni, ali oni najavljuju period refleksije, za razliku od kada su direktni.

Retrogradni Jupiter može uticati na porodična i emocionalna pitanja, kao i na vaš kućni život i osećaj lične sigurnosti. U ovom trenutku možete napraviti prilagođavanja kako biste postigli veće lično ispunjenje ili postati svesni bilo kakvih promena koje mogu doprineti vašem kućnom životu, emocijama i ličnoj sreći.

Venera završava svoj tranzit kroz Vagu i ulazi u Škorpiju od 6. do 30. novembra, prelazeći u Strelca 30. Kada Venera pređe u Škorpiju, tipičan fokus ovog horoskopskog znaka je novac, jer vlada osmom kućom novca drugih ljudi, novca partnera ili korporativnog novca. Ova kuća takođe vlada kreditima i nagodbama.

Mars, planeta akcije, vlada Škorpijom, tako da bismo u ovom trenutku mogli biti više motivisani da postignemo nešto i delujemo po važnim pitanjima. 30. novembra, Venera će ući u znak Strelca i započeti svoj jednomesečni tranzit kroz znak koji vlada devetom kućom.

1. Rak – bićete opušteniji i manje stresni

Vaš horoskopski znak može privući značajno obilje i sreću tokom novembra 2025. Jupiter, koji je u vašoj prvoj kući, obasjava vas svojim blagotvornim zracima lično.

Verovatno se osećate opuštenije i manje stresirano nego obično. Jupiter u vašoj prvoj kući može privući sve vrste prilika, ali na vama je da stvari učinite da se dogode kada se prilike ukažu. Ove prilike mogu uključivati finansije ili bilo šta drugo što proširuje vaš život, a u nekim slučajevima čak i nove ljude koji vam mogu na neki način koristiti.

Od 1. do 6. novembra, Venera u Vagi tranzitira kroz vašu četvrtu kuću doma i porodice. Najudobnije vam je kod kuće i možete tamo zakazati neka važna okupljanja ili češće zabavljati.

Kada Venera pređe u Škorpiju, ona prelazi u vašu petu kuću prijatelja, zabave i ljubavi. Ako ste slobodni, ovo može privući druge k vama. U suprotnom, ovo je vreme za druženje, umrežavanje i upoznavanje drugih koji vam mogu biti značajni na neki način. Kada Venera uđe u Strelca krajem meseca, ulazi u vašu šestu kuću posla i zdravlja.

Mlad i pun Mesec mogu vam privući obilje jer padaju u vašu osmu i drugu kuću. Pun Mesec 5. novembra pada u vašu osmu kuću tuđeg novca, i to bi trebalo da bude korisno, posebno zato što je u sekstilu sa Jupiterom. Mlad Mesec u Škorpiji 19. takođe ima potencijal da privuče novac ili prihod, u zavisnosti od toga šta radi u vašoj ličnoj karti, pošto pada u vašu kuću prihoda.

2. Škorpija – očekuje vas značajno obilje i sreća ceo mesec

Vaš horoskopski znak će privući značajno obilje i sreću u novembru 2025. Jupiter u Raku tranzitira kroz vašu devetu kuću, privlačeći one koji žive u inostranstvu ili na daljinu, kao i mogućnosti da imaju koristi od njih ili da putuju. Ova kuća takođe privlači obrazovne mogućnosti i koristi. To može uključivati formalno ili neformalno obrazovanje, ili čak proučavanje nečega što vas zanima. Jupiter u 9. kući vam takođe može izuzetno koristiti ako ste uključeni u pravni spor.

Kada Venera uđe u Škorpiju, tranzitiraće kroz vašu prvu kuću. Prva kuća vas lično uključuje, i to je kada ste najmagnetniji, privlačeći druge k sebi, ubeđujući ih u svoje ideje i čineći to savršenim vremenom za stvaranje većeg obilja. Kada Venera uđe u Strelca na samom kraju meseca, započeće svoj tranzit kroz vašu drugu kuću prihoda/novca.

Mlad i pun Mesec mogu privući druge k vama ili čak partnere. Pun Mesec 5. novembra pada u vašu sedmu kuću partnerstava, što bi moglo da usmeri pažnju na partnera ili potencijalnog partnera, lično ili čak u pogledu posla/poslova. Mlad Mesec u Škorpiji je vaše godišnje resetovanje koje se dešava tokom vašeg rođendanskog meseca. Pažnja će biti usmerena na vas i manifestovanje vaših istinskih želja.

3. Blizanci – više finansijskih prilika tokom meseca

Vaš znak zodijaka će privući značajno obilje i sreću u novembru 2025. Jupiter je u Raku, koji vlada vašom drugom kućom novca i prihoda, donoseći više finansijski korisnih mogućnosti. Takođe može pomoći u povećanju vašeg samopoštovanja, olakšavajući drugima da vas privuku.

Venera je u vašoj petoj kući prijatelja, zabave i ljubavi, pojačavajući aktivnosti u ovim oblastima dok ne uđe u Škorpiju ili vašu šestu kuću 6. novembra. Šesta kuća vlada i zdravljem i poslom. Ovo bi trebalo da bude korisno i fizički i na poslu. Tokom ovog vremena, mogli biste dobiti unapređenje, novi posao ili povišicu plate. Takođe je moguće da će vaš rad biti primećen, što bi vam moglo pomoći sa budućim mogućnostima. Kada Venera uđe u Strelca krajem meseca, ući će u vašu sedmu kuću partnera.

Pun Mesec u Biku pada u vašu 12. kuću, a Mlad Mesec u vašu šestu kuću posla. Pun Mesec u 12. kući će vas povezati sa vašom podsvešću i bilo kakvom negativnošću ili lažnim razmišljanjem koje se tamo može nalaziti, omogućavajući vam da ih identifikujete i oslobodite. Ovo često poprima oblik netačnih informacija i gledišta ili negativnih traka koje se obično reprodukuju u našim glavama kada se osećamo pod stresom ili nismo na nivou. Ovo je savršeno vreme da se oslobodite svakog negativnog razmišljanja i postavite se u poziciju da se izdignete iznad njega.

Mlad Mesec pada u vašu šestu kuću posla, a mladi Meseci su povezani sa novim počecima. U ovom trenutku biste mogli da doživite novi početak, novi projekat na poslu ili čak novu priliku za korist.

4. Vaga – značajan period u pogledu vaše karijere

Vaš horoskopski znak će privući značajno obilje i sreću u novembru 2025. Jupiter tranzitira kroz vašu 10. kuću karijere, tako da bi ovo trebalo da bude značajno vreme u pogledu vaše karijere. Deseta kuća takođe vlada javnošću, tako da ako imate posla sa javnošću ili drugima u svojoj karijeri, ovo će vam koristiti. Moglo bi biti vreme promene posla, i ako se to desi, trebalo bi da bude na bolje.

Venera u Vagi tranzitira kroz vašu prvu kuću, koja vama lično vlada. Ovo je kada izgledate, osećate se i delujete najbolje, što, naravno, privlači druge i crpi prilike koje vam mogu lično koristiti.

Kada Venera uđe u Škorpiju, tranzitiraće kroz vašu drugu kuću novca i prihoda. Ovo bi bilo idealno vreme da dobijete ili zatražite povišicu ili unapređenje. Trebalo bi da se osećate prilično dobro u vezi sa svojim finansijama ovog meseca, a one se mogu povećati. Kada Venera uđe u Strelca krajem meseca, ući će u vašu kuću komunikacije ili treću kuću vaše astrološke karte.

Pun i mlad Mesec će takođe istaći kuće novca u vašoj karti. Pun Mesec u Biku pada u vašu osmu kuću, koja vlada novcem drugih ljudi i novcem kompanija, što znači da možda pregovarate o nečemu finansijski. Mlad Mesec u Škorpiji pada u vašu drugu kuću prihoda, stavljajući fokus na prihod.

