Samo ovaj kineski horoskopski znak sudbinski je predodređen za bogatstvo – sve što dotakne pretvara u zlato!

Kineski horoskop smatra se jednim od najpreciznijih na svetu, u toj meri da Kinezi organizuju život prema njemu. Jeste li među srećnicima?

Nedavno istraživanje platforme Nebula analiziralo je 200 najbogatijih ljudi sveta prema Bloombergovoj listi i otkrilo povezanost kineskoghoroskopa s verovatnoćom osvajanja milijardi dolara.

Ispitanici rođeni pod određenim kineskim znakovima pokazuju znatno veću zastupljenost među globalnom elitom.

Godina Zmaja

Među 200 najimućnijih ljudi, kineski znak Zmaj prednjači. Osobe rođene 1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000. i 2012. godine imaju najveće šanse da postanu milijarderi. Astrologija objašnjava kako Jupiter u Biku ili Blizancima donosi obilje, izvrsne komunikacijske veštine i liderski talent – idealne osobine za one koji upravljaju golemim poslovima.

Godina Bivola

Na drugom mestu su oni rođeni u godinama Bivola (1925., 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.). Njihov Jupiter u Vodoliji ili Jarcu potiče inovativnost, ambiciju i samodisciplinu, tvrdi kineski horoskop.

Godina Tigra

Treću poziciju zauzimaju ljudi rođeni u kineskom znaku Tigra (1926., 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.). Jupiter im se nalazi u Ribama ili Ovnu, što donosi jaku kreativnost, poduzetnost i sklonost riskiranju.

Kineski horoskop pokazuje da astrološki predznak može biti zanimljiv pokazatelj potencijala za sticanje izuzetnog bogatstva. Ipak, kod kineskog horoskopa najvažniji su rad, prilika i veštine koje svako može razviti – bez obzira na to pod kojim ste znakom rođeni.

