Samo ovaj znak će u 2026. doživeti potpuni procvat i rast, svi njegovi problemi ostaće u 2025. tvrdi poznati astrolog

2026. biće godina preokreta za astrološki znak Ovna. Konačno nastupa procvat i rast za ovaj znak naredne godine. Sreća je na njegovoj strani.

Ovaj horoskopski znak se konačno oseća ponovo živo u 2026. godini, kaže astrolog. Naredne godine doživeće potpuni procvat i rast. Iscrpljujući period njegovog života konačno se završava.

Dok je 2025. bila iscrpljujuća godina, ovaj znak se konačno ponovo oseća živo u 2026. Zahvaljujući značajnoj i izazovnoj energiji u 2025. godini, ovaj astrološki znak je prošao kroz svoj deo iskušenja i turbulencija tokom godine. Srećom, za razliku od ove godine, 2026. je ispunjena srećom i prilikama.

Prema rečima astrologa Evana Natanijela Grima, iako možda nisu bili najsrećniji znak u 2025. godini, mnogi faktori im daju bolji osećaj pravca u narednoj godini. Dakle, ako je ovaj znak tražio period za istinski procvat i rast, 2026. je to!

Ovan se konačno ponovo oseća živim 2026. godine, kaže astrolog.

Život nije bio lak od početka 2025. godine. Od gubitka posla do napetosti u vezama, Ovan je prolazio kroz to. Srećom, njihov život će se potpuno preokrenuti za 180 stepeni kada dođe 2026. godina.

2026. je godina kada će Ovan zablistati

Prema Grimu, „Imati Neptun jedan znak iza vašeg u proteklih 14 godina već je bilo čudno. Ali onda je imati Saturn i u 12. kući bilo pomalo depresivno. Struktura koju Saturn pruža nije bila očigledna za mnoge od vas, a za neke od vas je čak potpuno rastvorena.“

Međutim, nije samo 2025. bila teška. Kako je Grim objasnio, od 2023. godine, Ovnovi dekonstruišu svoje temelje dok čekaju da počne novi Saturnov ciklus. Srećom, 2026. je njihova godina jer gomila planeta prolazi kroz njihov znak, čineći ih glavnim likovima sledeće godine.

„Sada, lagao bih kada bih rekao da će 2026. biti laka. Neće biti“, priznao je Grim. „Ali bar ćete imati bolju vidljivost u vezi sa onim što gradite i kuda idete.“

Pošto Saturn ulazi u Ovna 2026. godine, to bi povremeno moglo da ometa njihov napredak. Bilo da je u pitanju stagnacija u karijeri ili veze koje ne funkcionišu baš dobro, moglo bi se činiti da je 2026. samo ponavljanje 2025. godine.

Ali prema Grimu, novi ciklus Mars-Saturn od preko dve godine počinje u njihovom znaku, što dovodi do toga da Mars gura protiv svega što im stoji na putu. Kako je objasnio, „Kretaćete se napred odgovorno. Bićete izuzetno motivisani, ali i svesni dugoročnih implikacija svega što započnete.“

Sa toliko toga što se dešava, normalno je da se osećate izgubljeno. Međutim, prisustvo Neptuna u njihovom znaku može voditi njihove postupke i postaviti ih ka višem cilju. Pored toga, sa Jupiterom, planetom sreće i ekspanzije, u njihovoj petoj kući u drugoj polovini godine, moglo bi da prođe kroz njih mnogo kreativnosti.

Dakle, bez obzira da li ste Ovan koji se nada boljim karijernim mogućnostima ili više romantike, sve je moguće jer je sreća na vašoj strani u 2026. godini. Sve dok ste u stanju da prođete kroz to i da se držite uspravno, kakvi god izazovi vam se nađu na putu, vodiće vas, a ne ometati.

(Krstarica/YourTango)

