Samo prosperitet i sreću privlače 3 kineska znaka od 11. do 17. maja, nižu samo pobede

Samo prosperitet i sreću privlače Pas, Zmija i Zec tokom cele naredne nedelje. Stiglo je vreme da i oni konačno nižu pobedu za pobedom.

Tri kineska horoskopska znaka privlače samo prosperitet i sreću tokom cele nedelje od 11. do 17. maja 2026. Nedelja počinje sa energijom Drvenog Petla i završava se sa energijom Metalnog Zeca.

Pobede stižu tokom vikenda, ali ono što se dešava od ponedeljka do četvrtka je zapravo ono što ostvaruje vaše snove. Stabilna energija ponedeljka vas utemeljuje i emocionalno priprema za sve što želite da postignete ove nedelje.

Zatim, utorak je energija Vatrenog Psa savršena za rad na nečemu što ste morali da uradite.

Sreda i četvrtak su malo napeti, ali dobre stvari dolaze iz životnih izazova! Primetićete koje stvari treba promeniti ili ukloniti iz svog rasporeda. Dobro je vreme da budete oprezni.

Samo prosperitet i sreća kojoj težite stiže tokom celog vikenda. U petak doživljavate uspeh. Zatim, u subotu, dobijate poklon ili nešto novca, a u nedelju vam se dan razvedri tako da možete uživati u vremenu radeći šta god želite.

1. Zec – idealna nedelja za porodicu

Vaš najsrećniji dan ove nedelje je nedelja, ali imate mnogo toga da uradite da biste očistili svoj raspored pre toga. U ponedeljak dobijate odgovor koji ste tražili, a koji otkriva da li će vaši planovi uspeti. Do utorka osećate u kom pravcu da krenete i da započnete stvari. Prepreke i izazovi se rešavaju u sredu uklanjanjem stvari iz vašeg rasporeda.

U petak čujete kompliment koji vas zaista motiviše da nastavite. Novac dolazi, a vi se osećate veoma prosperitetno tokom vikenda. Subota se čini kao dobar dan da se nagradite za tako naporan rad.

Nedelja je idealna za provođenje vremena sa porodicom i deljenje detalja o vašoj nedelji. Sada imate mnogo toga za šta treba biti zahvalan, a vi brojite sve svoje blagoslove.

2. Zmija – subota vam je najsrećniji dan

Vaš najsrećniji dan u nedelji je subota, kada obilje dobrih stvari dolazi u vaš život u obliku prilika. Pozivi za stvari koje treba da radite i puno smeha su uključeni. Trebalo bi vam malo odmora i opuštanja, a saznanje da je pauza na horizontu čini svaki dan lakšim.

Tokom kratke meditacije, vidite kakav bi vaš život trebalo da bude. Okruženi ste srećom i ljudima koje volite. Imate prijatelje sa kojima želite da radite stvari i zabavna vremena u kojima želite da uživate. Znate da ako svaki dan dobro uradite jednu stvar, osetićete osećaj postignuća pre nego što nedelja prođe.

3. Pas – zamišljate kako vam novac samo dolazi, i dolazi

Ove nedelje započinjete novi projekat. Samo jedna pokrenuta ideja čini vaš život boljim. Zamišljate sebe kako vam novac teče umesto da samo odlazi. Uvereni ste da se vaše želje mogu ostvariti, a taj osećaj postaje najjači u utorak.

Zamišljate kako bi se to osećalo i pažljivo razmatrate svoje izbore, odvajajući vreme da se pozabavite problemom u sredu i četvrtak. Kada vidite kako sve to teče zajedno, život vam se čini prosperitetnim i srećnim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com