Samo strah od samoće tera ove znakove da ostaju u lošim vezama i trpe nemoguće

Strah od samoće je često presudan da Vaga i Rak ostanu u lošim vezama i brakovima i trpe sve i svašta. Samoća je za njih još veći horor.

Strah od samoće čini da ova dva znaka ostaju u lošim vezama. Istrpiće sve teškoće i godinama trpeti samo da ne vide praznu stranu svog kreveta.

Priznati sebi da je veza gotova jedna je od najtežih stvari, ali za neke horoskopske znakove taj je korak gotovo nemoguć. Mnogi drugi spakuju kofere čim nestane strasti. Pripadnici ova dva znaka spremni su da godinama ignorišu crvene zastavice, hladnoću partnera i duboko nezadovoljstvo. Za njih dom bez ikoga, tišina u stanu i prazna strana kreveta predstavljaju veći horor od stalnih svađa ili potpune otuđenosti.

Evo koja dva znaka najčešće mešaju naviku s ljubavlju na šta ih tera neverovatan strah od samoće.

Vaga – neodlučnost kao paravan za strah

Vage su znak partnerstva i njihova cela njihova ličnost često se definiše kroz odnos s drugom osobom. Za Vagu, biti „sam“ nije samo društveni status, već lični poraz. One su estete koje vole harmoniju. U lošoj vezi uložiće nadljudski napor kako bi izvana sve izgledalo savršeno, čak i ako se iznutra sve raspada.

Vaga će ostati u toksičnom odnosu jer se užasava procesa prekida, donošenja odluka. Najviše od svega, boje se suočavanja s prazninom koju ostavlja odlazak partnera. Radije će prihvatiti mrvice pažnje i život u navici. Uveravaju sebe da će se stvari „popraviti“, samo da ne bi morale same otići u kino ili na večeru. Njihova neodlučnost je zapravo paravan za strah da bez nekoga pored sebe – oni zapravo ne znaju ko su.

Rak – često veruje u ljubav do groba

Rakovima je njihova „ljuštura“ (dom i porodica) sve na svetu. Jednom kada Rak nekoga pusti u svoj život i stvori zajedničku rutinu, on tu osobu više ne vidi kao partnera, već kao deo svog tela. Čak i ako je veza postala hladna, pa čak i ako su povređeni, Rakovi će ostati jer se ne mogu suočiti s promenom rutine i gubitkom sigurnosti.

Za njih je „navika“ zapravo sinonim za sigurnost. Strah od samoće kod Rakova proizilazi iz njihove duboke potrebe da se o nekome brinu i da netko brine o njima. Oni će radije trpeti emocionalno zanemarivanje nego se suočiti s tišinom praznog doma.

Rakovi često veruju u sudbinsku ljubav do groba. Međutim, u 2026. godini mnogi će se morati zapitati: je li to doista sudbina ili samo strah od toga da okrenu novi list bez nekoga ko bi ih držao za ruku?

(Krstarica/Index.hr)

