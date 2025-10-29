Samo u narednih 7 dana: Ova 2 znaka brišu tugu i ulaze u ciklus sreće, ljubavi i novca

Zaboravi na loše dane – samo u narednih 7 dana, dva horoskopska znaka ulaze u fazu koja briše tugu, otvara srce i puni novčanik. Ako si jedan od njih, pripremi se: sreća eksplodira, ljubav se vraća u punom sjaju, a novac dolazi iz neočekivanih izvora. Ovaj ciklus nije slučajan – pokreće ga astrološki okidač koji se dešava jednom godišnje.
Ko su srećnici?
Ovan i Vaga. Njima se samo u narednih 7 dana otvara energetski prozor koji briše blokade i donosi tri ključne promene:
- Ljubav puca iz tišine – bivši se javljaju, nove osobe ulaze u život, a emocije se bude kao da su bile na pauzi.
- Novac dolazi bez stresa – kroz poklone, bonuse, pa čak i slučajne dobitke.
- Sreća se topi u svakodnevici – sitnice koje su ranije nervirale sada postaju izvor radosti.
Ritual za aktivaciju ciklusa
Svako jutro, pre nego što dodirneš telefon, uradi ovo:
- Zatvori oči i zamisli kako ti se srce puni svetlom.
- Izgovori: “Otvaram se za sreću, ljubav i novac.”
- Udahni duboko i osmehni se – čak i ako ti nije do smeha.
Ovaj jednostavan ritual pomaže ti da se uskladiš sa vibracijom koju univerzum šalje samo u narednih 7 dana.
Nećeš verovati šta se dešava kad pustiš kontrolu
Oni koji se prepuste ovom ciklusu primećuju da im se:
- telefon puni porukama od ljudi koje nisu čuli godinama
- računi brišu se bez stresa
- emocije eksplodiraju u najlepšem smislu – kroz smeh, suze olakšanja i osećaj da si konačno “na svom mestu”
Zašto baš sad?
Astrološki tranzit Venere i Jupitera u harmoničnom aspektu sa Marsom stvara energetsku eksploziju koja se dešava jednom godišnje. Ovaj spoj briše stagnaciju i pokreće lavinu promena, ali traje samo 7 dana.
Ako si Ovan ili Vaga – ne ignoriši znakove. Ako nisi, prati kako se ponašaju ljudi oko tebe. Možda ti njihova sreća bude inspiracija da i ti pokreneš svoj ciklus. Jer kad sreća eksplodira, svi je osećaju.
