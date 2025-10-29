Samo u narednih 7 dana: Ova 2 znaka brišu tugu i ulaze u ciklus sreće, ljubavi i novca

Zaboravi na loše dane – samo u narednih 7 dana, dva horoskopska znaka ulaze u fazu koja briše tugu, otvara srce i puni novčanik. Ako si jedan od njih, pripremi se: sreća eksplodira, ljubav se vraća u punom sjaju, a novac dolazi iz neočekivanih izvora. Ovaj ciklus nije slučajan – pokreće ga astrološki okidač koji se dešava jednom godišnje.

Ko su srećnici?

Ovan i Vaga. Njima se samo u narednih 7 dana otvara energetski prozor koji briše blokade i donosi tri ključne promene:

Ljubav puca iz tišine – bivši se javljaju, nove osobe ulaze u život, a emocije se bude kao da su bile na pauzi.

– bivši se javljaju, nove osobe ulaze u život, a emocije se bude kao da su bile na pauzi. Novac dolazi bez stresa – kroz poklone, bonuse, pa čak i slučajne dobitke.

– kroz poklone, bonuse, pa čak i slučajne dobitke. Sreća se topi u svakodnevici – sitnice koje su ranije nervirale sada postaju izvor radosti.

Ritual za aktivaciju ciklusa

Svako jutro, pre nego što dodirneš telefon, uradi ovo:

Zatvori oči i zamisli kako ti se srce puni svetlom. Izgovori: “Otvaram se za sreću, ljubav i novac.” Udahni duboko i osmehni se – čak i ako ti nije do smeha.

Ovaj jednostavan ritual pomaže ti da se uskladiš sa vibracijom koju univerzum šalje samo u narednih 7 dana.

Nećeš verovati šta se dešava kad pustiš kontrolu

Oni koji se prepuste ovom ciklusu primećuju da im se:

telefon puni porukama od ljudi koje nisu čuli godinama

računi brišu se bez stresa

emocije eksplodiraju u najlepšem smislu – kroz smeh, suze olakšanja i osećaj da si konačno “na svom mestu”

Zašto baš sad?

Astrološki tranzit Venere i Jupitera u harmoničnom aspektu sa Marsom stvara energetsku eksploziju koja se dešava jednom godišnje. Ovaj spoj briše stagnaciju i pokreće lavinu promena, ali traje samo 7 dana.

Ako si Ovan ili Vaga – ne ignoriši znakove. Ako nisi, prati kako se ponašaju ljudi oko tebe. Možda ti njihova sreća bude inspiracija da i ti pokreneš svoj ciklus. Jer kad sreća eksplodira, svi je osećaju.

