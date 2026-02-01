Samo za jedan znak počinje moćna era bogatstva i izobilja, sve do kraja godine imaće neviđenu moć i biće „pun ko brod“

Moćna era bogatstva i izobilja počinje za Raka. Imaće zastrašujuću moć da privuče izobilje u svim oblastima života. Sve ide u njegovu korist.

Za jedan horoskopski znak počinje moćna era bogatstva i izobilja, kaže profesionalni astrolog Evan Natanijel Grim. Prema Grimu, ovaj znak u potpunosti koristi sreću koju privlači ove godine.

Iako se ovaj znak obično ne bavi zamršenim detaljima novca i bogatstva, to je druga priča za narednih nekoliko nedelja. Počevši od sada, oni „veoma pažljivo ispituju svoju finansijsku situaciju“, objasnio je Grim u videu. „Žele da pronađu drugačiji ili jedinstven način da akumuliraju više bogatstva“.

Rak je ušao u moćnu eru bogatstva i izobilja

Horoskopski znaci Rak trenutno imaju koristi od sve sreće koja dolazi sa smaragdnom godinom. Ovo je godina kada Jupiter, planeta koja vlada srećom i širenjem, tranzitira kroz vaš znak. A to dovodi do drastičnog ličnog rasta.

Jupiter je prvi put ušao u Raka 2025. godine, ali je retrogradan od novembra prošle godine, usporavajući materijalno obilje na koje se Rak navikao. Međutim, ova retrogradna faza je poboljšala vaš način razmišljanja i sada ste spremni da sudbinu uzmete u svoje ruke. Umoran od iste stare borbe, Rak „trenutno traži neviđenu moć“.

U osmoj kući zajedničkih resursa Raka koncentrisano je mnogo energije

Prema Grimu, ova energija u osmoj kući, vlada stvarima poput investicija, prihoda partnera, nasledstva, dobitaka na lutriji i drugih oblika prihoda. Oni nisu povezani sa zarađenim prihodom koji dolazi kroz platu. To znači da će „mnogi od njih napraviti investiciju koja može stvoriti vrlinski ciklus širenja resursa“.

Tokom narednih nekoliko nedelja „razmišljaćete o stanju svojih resursa“, rekao je Grim, „i razmišljaćete o načinima da poboljšate svoju investicionu sliku ili portfolio“. Čak i ako nemate nikakve tradicionalne investicije, „možda ulažete značajnu količinu resursa u projekat ili posao u nadi da ćete ga gledati kako raste tokom vremena“.

Karijera Rakova takođe kreće uzlaznom putanjom

Grim je objasnio da su, uz ovaj povećani fokus na finansije, Rakovi „na ivici da naprave veoma impresivne poteze“ u svojoj karijeri. To samo povećava vašu moć da privučete izobilje u svim oblastima života. Sa Saturnom i Neptunom koji ulaze u vašu 10. kuću karijere do sredine februara, Grim je rekao: „Vi ste zaista ‘glavni lik’ ove godine“, rekao je Grim.

Ali sa velikom moći dolazi i velika odgovornost, a Grim je rekao da je neće manjkati u narednim nedeljama. Da biste lakše upravljali svim tim, astrolog je preporučio da se okružite ljudima koji su podjednako posvećeni vašem uspehu kao i vi. Samo zapamtite da kad god radite sa drugima, „suočavaćete se sa svim vrstama dinamike moći u svojim odnosima“. Zato budite spremni da „razgovarate o stvarima o kojima se retko razgovara“, upozorio je astrolog.

Iako sve ovo može zvučati pomalo zastrašujuće, počinje neverovatno snažna era bogatstva i izobilja za vas. Sve ide u vašu korist.

