Samo za odabrane: Da li ste među 3 znaka koja će do leta kupiti nekretninu iz snova?

Saznajte da li ste među srećnicima! Zvezde otkrivaju ko će do leta kupiti nekretninu iz snova. Proverite prognozu i spremite se za selidbu.

Pustite sad priče o krizi, kamatama i nemogućim uslovima, zvezde su rešile da časte. Ako se pitate ko će se konačno skućiti i rešiti životno pitanje, imamo neverovatne vesti. Ovo proleće donosi ključeve u ruke, a kupiti nekretninu iz snova nije nikad bilo bliže za tri posebna znaka Zodijaka. Proverite odmah da li ste na spisku srećnika kojima se smeši novi krov nad glavom, jer univerzum ne čeka nikoga.

Bik: Konačno se isplaćuje svaka para

Bikovima se sada vraća sve ono čega su se odricali. Vama Jupiter ulazi u polje imovine i bukvalno vam namešta priliku koju ne smete da propustite. Nema više gledanja oglasa i uzdisanja, sada se potpisuju papiri.

Osećaj sigurnosti koji toliko volite konačno postaje stvaran. Novac koji ste godinama sklanjali sa strane sada dobija svrhu. Sve će ići kao podmazano, od banke do notara, kao da vas neka nevidljiva ruka vodi pravo do ulaznih vrata.

Rak: Srce bira dom, a ne glava

Za Rakove ovo nije samo investicija, već pitanje duše. Porodično gnezdo je prioritet, a zvezde vam šalju ponudu koja se dešava jednom u životu. Možda je u pitanju neočekivano nasleđe ili nagli priliv novca, ali do juna vi pakujete kutije.

Verujte svom instinktu kada uđete u taj prostor – ako vam srce zaigra i osetite toplinu, to je to, ne oklevajte ni sekund. Ovo je period kada se snovi o velikoj kuhinji i toplom dnevnom boravku pretvaraju u javu.

Vaga: Ključ je u zajedništvu

Vage, spremite se za estetski šok, jer onaj penthaus ili kuća sa vrtom više nisu nedostižni. Vama partnerski odnosi donose rešenje stambenog pitanja. Bilo da dižete kredit sa voljenom osobom ili vam partner pomaže, sve se slaže kao kockice.

Vaš novi dom biće pravo umetničko delo, baš kako ste zamislili. Nećete verovati kojom brzinom će se stvari odvijati jednom kada donesete odluku da je vreme za promenu.

Kako da prepoznate pravu priliku?

Nemojte da vas strah blokira kad naletite na „onu pravu“ kuću. Ako ste među ovim znakovima, prepreke će se same sklanjati. Bankari će biti ljubazniji, prodavci popustljiviji. Vaše je samo da se pokrenete i kupiti nekretninu iz snova pre nego što neko drugi ugrabi vašu sreću. Ma, videćete, sve će se posložiti samo od sebe.

Da li ste spremni za selidbu?

Nema lepšeg osećaja nego kad zvecnu ključevi vaše nove brave. Nemojte čekati „bolja vremena“, jer za ova tri znaka bolje vreme je – sada. Zasučite rukave, pozovite agenta i spremite se da ovo leto dočekate na svojoj terasi uz kafu. Srećno useljenje!

