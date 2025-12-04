Samopoštovanje donosi brdo para, od 4. decembra bogatstvo počinje da teče ka ova 3 znaka

Ako jasno vidimo svoju vrednost, izobilje počinje da teče ka nama puno lakše. Samopoštovanje od danas donosi brdo para Biku, Raku i Ovnu.

Od 4. decembra 2025. godine, Ovan, Rak i Bik privlače veliki finansijski uspeh. Njima promena mišljenja, samopouzdabnje i samopoštovanje donosi brdo para od četvrtka. Ovaj dan je prekretnica, pomaže nam da shvatimo gde su nas neka od naših starih uverenja o novcu i samopoštovanju kočila.

Četvrtak je posvećen čišćenju unutrašnjih blokova koji drže obilje na daljinu. Kada jasno vidimo svoju vrednost, bogatstvo počinje da teče ka nama sa daleko manjim otporom.

4. decembra menjamo način na koji razmišljamo o resursima, mogućnostima i sopstvenim sposobnostima. Put ka finansijskoj stabilnosti je sada jasniji i sve što treba da uradimo je da zakoračimo na njega.

Za ove astrološke znake, četvrtak povećava samopouzdanje i finansijski potencijal. U mnogo su jačoj poziciji nego što su mislili.

1. Ovan – motivisano i osnaženo do novca

Astrološka energija četvrtka vam pomaže da se oslobodite starih sumnji o tome da li zaslužujete više. Zaslužujete. Razmislite o tome na trenutak. U četvrtak počinjete da prepoznajete svoje sposobnosti bez njihovog umanjivanja, stvarajući prostor za pravi rast.

4. decembra, u glavi vam se javlja nova ideja koja se čini i uzbudljivom i izvodljivom. Inspirisani ste i spremni da preduzmete akciju. Vaš proaktivni stav ide vam u prilog i rezultiraće opipljivim nagradama i finansijskim uspehom. Do kraja dana osećate se motivisano i osnaženo.

Bogatstvo lakše teče jer konačno verujete sebi da ćete se nositi s tim. Ovo je prekretnica. Vredite toga.

2. Bik – veštine donose bogatstvo

Astrološka energija četvrtka vam pokazuje da ste potcenjivali sopstvenu vrednost. Počinjete da vidite da vaše veštine, vreme i energija vrede više nego što ste sebi pripisivali zasluge. Ovo saznanje jača vaše samopoštovanje i finansijski zamah.

4. decembra, prilika se pruža kroz posao. Iako to nije vaša uobičajena stvar, postoji nešto posebno u onome što vam se ovde nudi. Oseća se stabilno i pouzdano, baš onako kako vam se sviđa. Dan završavate sa obnovljenim osećajem sigurnosti.

Bogatstvo raste dok poštujete svoju vrednost i birate stabilnost sa samopouzdanjem. Možete to učiniti. Ovo je vaš teren.

3. Rak – shvatate da vam je obilje dostižno

Astrološka energija četvrtka donosi uvid u to zašto ste osećali strah ili oklevanje kada je u pitanju uspeh. Možda ste sebi govorili da niste vredni toga, a ipak, u četvrtak, to se ne oseća ispravno, i svakako se ne oseća istinito. 4. decembra ćete početi da vidite da obilje nije samo moguće za vas, već dostižno. A zašto ne i vi?

Vaš finansijski izgled funkcioniše sa vašim samopoštovanjem, i u četvrtak se sve spaja. Bogatstvo se kreće ka vama jer se više ne povlačite od njega. Sada možete da se nosite sa novcem, jer ste shvatili svoju ličnu vrednost.

Pošto sada znate da ga zaslužujete, univerzum vam otvara put ka finansijskom uspehu i donosi brdo para. Ne oklevajte.

(Krstarica/YourTango)

