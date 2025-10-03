Sanjar koji je uvek spreman da se žrtvuje: Za ovaj znak horoskopa kažu da živi u oblacima

Ribe su vodeni znak pun emocija, intuicije i bogate mašte; često deluju kao sanjari koji žive u svom unutrašnjem svetu i izražavaju osećanja kroz umetnost, muziku ili modu.

Emocionalnost i tajnovitost

Iako su intenzivno empatične, Ribe ne razotkrivaju uvek svoju unutrašnju dubinu; često zadržavaju emocije za sebe i umesto da se rasplaču zbog sitnica, okreću stvari na šalu ili ih pretaču u stvaralački izraz.

Žive u oblacima — ali nisu izgubljene

Ribe deluju zaneseno, ali to ne znači da su odsutne; njihova intuicija je često pojačana dok su „u oblacima“, pa brzo nalaze izlaz iz problema zahvaljujući drugačijem pogledu na situaciju i sposobnosti da uoče stvari pre drugih.

Saosećajnost i granice

Ribe su poznate po velikoj požrtvovanosti i romantičnim idealima, ali se neće bezrezervno žrtvovati ako im veza postane gušeća; spremne su da dugo čekaju na promenu, ali kada shvate da je njihova žrtva uzaludna, mogu odlučno okrenuti novi list, čak i kroz tugu.

Ne podlegnite stereotipima

Najveća zabluda je da su sve Ribe slabe i neborbene; među njima postoje i vrlo odlučne i borbene ličnosti — neke su pitome i nežne, dok su druge temperamentne i oštre, zato je pri susretu s Ribom korisno prvo proceniti njen karakter i motive.

