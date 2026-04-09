Saturn i Neptun u Ovnu stavljaju vas na probu do kraja 2026, ali ova fraza daje vam mentalnu prednost nad 95% ljudi

Saturn i Neptun u Ovnu testiraju nas do kraja 2026. godine. U nekim situacijama fraze "nisam ja, nije moje" daje vam mentalnu prednost.

Astrologija do kraja 2026. godine nije laka. Ali prema rečima astrologa Hejli Komet, ponavljanje jedne određene fraze daje vam mentalnu prednost nad 95% ljudi.

Sada kada su Saturn i Neptun u Ovnu, „naši ideali su stavljeni na probu“, objasnili su astrolozi u Kafe Astrologiji. Ovo je neprijatna energija, ali na kraju dovodi do velikog ličnog rasta.

Univerzum nas stavlja na neke testove do kraja godine. Komet je podelila frazu koju treba imati na umu. Posebno u najgorim danima. Iako je nemoguće ne kontrolisati šta vam život baca na put, na putu ste da postanete mnogo otporniji nego što ste se ikada ranije osećali.

Fraza koja daje mentalnu prednost

Ponavljanje „nisam ja, ni moje“ daje vam mentalnu prednost u odnosu na 95% ljudi u 2026. godini.

Kako je Komet objasnila u videu, ova fraza će „biti ključna dok su Saturn i Neptun u Ovnu“. Prema rečima astrologa, ova fraza se odnosi na osećaj opterećenosti stvarima koje čak nisu ni naše da nosimo. Bilo da se radi o stidu, neugodnosti ili krivici, ove teške emocije imaju veliki teret na našu psihu.

Postoji mnogo načina na koje se ovo može pojaviti u vašem životu. Na primer, „Stid zbog iskustava u kojima nismo uradili ništa loše“, objasnila je Komet. „Stid zbog iskustava kada smo se jednostavno pojavili iskreno, iskreno i autentično. Nespretnost, kada je neko drugi pomerio naše granice i učinio da se osećamo neprijatno. Ipak smo apsorbovali nespretnost te interakcije.“

Ipak, nijedna od ovih emocija nije namenjena da je nosimo predugo. Zato vam ponavljanje fraze „nisam ja, ni moje“ kada se ove godine zaglavite u ovim emocijama daje mentalnu prednost.

Ova godina uči sve da poseduju svoje stvari. Moraju da se oslobode onoga što nije njihovo da nose.

U početku će biti teško. Ali imajući ovu frazu na umu, ljudi će primetiti koliko se osećaju lakše, „Posebno sa Neptunom u Ovnu, znaku sebe, kako mislite, dakle jeste“, objasnila je Komet.

Šta raditi u takvim situacijama

Budite oprezni sa onim što drugi ljudi projektuju na vas. U početku je teško, ali ako budete oprezni, nećete apsorbovati i internalizovati ono što drugi misle. Umesto toga, svi će naučiti da odvoje tuđa mišljenja od sopstvenih misli, što će ih navesti da malo više otkriju ko su zaista.

Ovo je godina za „Posedovanje svojih stvari“, rekla je Komet, „teženje da budem bolja svakog dana, ali bez nošenja stida, krivice ili sramote“. Ovo je ključno, kako je istakla međunarodno objavljena autorka i nezavisna konsultantkinja Imi Lo, magistar nauka.

„Ova navika proizilazi iz duboko ukorenjenih uverenja da su previše oštećeni, previše emotivni. Možda jednostavno nisu dovoljno dobri. To značajno smanjuje njihovo samopoštovanje.“ – rekla je.

Dakle, ako ljudi zaista žele da budu najbolja verzija sebe, prvo moraju da nauče da se oslobode koncepata, stvari i ljudi koji ne poboljšavaju njihove živote. Iako isključivanje ljudi nikada nije lako, nagrada za to je neosporna.

Prema Udruženju za psihološke nauke, „istraživači su otkrili da autentični ljudi uživaju u boljem psihološkom zdravlju i većem osećaju smisla u svom životu.“

