Saturn pravi najgori aspekt: Ova 4 znaka od 21. do 28. oktobra čekaju raskidi, gubici i ozbiljna iskušenja

Saturn testira četiri znaka – pripremite se za period iskušenja i neočekivanih promena

Od 21. do 28. oktobra, energija Saturna donosi izazove za četiri horoskopska znaka. Raskidi, gubici i ozbiljna iskušenja mogu vas zateći – ali pripremljeni možete ih prevazići.

Saturn je planeta discipline, pravde i karmičkih lekcija. Kada pravi najgori aspekt, suočavamo se sa realnošću bez mogućnosti da je ignorišemo. Ovo je period testiranja vaših granica, strpljenja i snage da ostanete stabilni čak i kad okolnosti izgledaju protiv vas.

Lav – sukobi u ljubavi i karijeri

Od 21. do 28. oktobra, Lavovi mogu doživeti neočekivane nesuglasice sa partnerima ili kolegama. Raskidi i nesporazumi zahtevaju mudrost i kontrolu emocija. Budite strpljivi i promišljeni – lekcije koje Saturn donosi sada oblikuju vašu buduću snagu.

Škorpija – finansijski izazovi i neočekivani gubici

Škorpije bi u ovom periodu mogle biti pogođene finansijskim gubicima ili odlaganjima planiranih priliva novca. Saturn testira vašu disciplinu i sposobnost da racionalno rešavate probleme. Fokus na realnost i planiranje je ključ da izađete iz ovog izazova jači.

Strelac – odnosi i emotivni izazovi

Strelac se suočava sa napetostima u prijateljstvima i partnerskim odnosima. Sukobi mogu biti neočekivani, ali pružaju priliku za lični rast i prepoznavanje onoga što je zaista važno. Kontrola impulsa i iskrena komunikacija donose mir i stabilnost.

Bik – neočekivani stres i prepreke

Bikovi mogu doživeti stres zbog promena na poslu ili u privatnom životu. Saturn insistira na odgovornosti i zrelosti. Ovo je prilika da naučite kako da balansirate obaveze i lične potrebe – pravi izazov je u tome da ostanete dosledni i stabilni.

Kako preživeti i izvući pouku

Ovaj period od 21. do 28. oktobra je izazovan, ali ne nepremostiv. Planirajte pažljivo, budite strpljivi i izbegavajte impulzivne odluke. Saturnove lekcije su teške, ali traju kratko i donose dugoročni rast. Pripremljeni, možete pretvoriti izazove u prilike za ličnu i emotivnu snagu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com