Šta svaki znak potajno želi na poklon za 8. mart? Zaboravite na klasiku ako ne želite da vas izbriše iz života!

Poklon za 8. mart često donosi glavobolju, ali zvezde otkrivaju želje svake žene. Pročitajte vodič i izbegnite razočaran pogled tokom večere.

Kupovina poklona često se pretvori u trčanje po prodavnicama u pet do dvanaest. Većina muškaraca, a i žena koje kupuju poklon za 8. mart drugaricama, misli da će buket ruža i čokolada rešiti stvar.

Iskustvo me je naučilo da je to najbrži put do kiselog osmeha. Žene ne žele da odrađujete posao, one žele da vide da ih poznajete. Prava stvar se krije u njenom temperamentu, a ne u ceni.

Kako odabrati idealan poklon prema horoskopu?

Idealan izbor zahteva razumevanje njene suštinske prirode, a ne vašeg budžeta ili trenutnih popusta. Vatreni znaci traže uzbuđenje i akciju, zemljani cene kvalitet i opipljivost, vazdušni žude za intelektualnom stimulacijom, dok vodeni znaci očekuju duboku emotivnu povezanost.

Vatreni znaci (Ovan, Lav, Strelac)

Ako Ovnu ili Lavu kupite set kuhinjskih krpa, spremite se na rat. Njima treba idealno iznenađenje koje vrišti „akcija“ ili „luksuz“.

Ovan želi doživljaj – karting, vaučer za iskakanje iz aviona ili crveni ruž koji vrišti samopouzdanje.

Lavica očekuje da se oseća kao kraljica. Zlatan nakit ili tretman u najskupljem spa centru je pun pogodak.

Strelac će se oduševiti ako joj poklonite avionsku kartu, makar to bio i vikend u susednoj zemlji.

Zemljani znaci (Bik, Devica, Jarac)

Kod njih ne prolaze jeftine drangulije koje skupljaju prašinu.

Bik želi hedonizam. Kvalitetan parfem, vrhunska večera ili svilena marama su savršen dar.

Devica će ceniti nešto praktično, ali otmeno – kožni planer ili aparat za kafu koji je dugo gledala.

Jarac ceni status i trajnost. Klasičan sat ili kvalitetna kožna torba pokazaće joj da cenite njeno vreme i ambiciju. Zaboravite na plastiku i bižuteriju.

Vazdušni znaci (Blizanci, Vaga, Vodolija)

Ovo su žene koje žele komunikaciju i estetiku.

Blizancima kupite najnoviji gedžet ili knjigu o kojoj svi pričaju.

Vaga pada na lepotu i harmoniju. Njima je osmomatovski poklon umetnost – elegantan dekor za stan ili dizajnerski komad odeće.

Vodolija je priča za sebe. Njoj treba originalna ideja koju niko drugi nema. Unikatni nakit od recikliranog materijala ili teleskop će je oduševiti više od bilo kakvog cveća.

Vodeni znaci (Rak, Škorpija, Ribe)

Ovde morate igrati na kartu emocija.

Rak će se rasplakati (od sreće) ako dobije uramljenu zajedničku fotografiju ili nešto za kuću što stvara toplinu.

Škorpija želi strast i misteriju. Crni čipkasti veš ili knjiga o okultnom biće pravi znak pažnje za nju.

Ribe su sanjari. Njima poklonite set za slikanje, mirišljave sveće ili knjigu poezije. Materijalna vrednost ovde igra najmanju ulogu, bitna je poruka koju šaljete.

Najveća greška koju možete napraviti je da kupite ono što se vama sviđa, a ne njoj. Slušajte šta priča prethodnih mesec dana. Obično vam je već rekla šta želi, samo niste obratili pažnju.

Koji je najgori poklon za 8. mart koji ste ikada dobili ili, ne daj bože, poklonili?

