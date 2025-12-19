Savršena intuicija vodi danas ova 3 znaka na pravi put, konačno će biti ono što zaista i jesu

Škorpija, Devica, Lav i Ovan danas slušaju svoj unutrašnji glas. Savršena intuicija usmerava ih da budu baš to što i jesu, bez obzira na sve.

Savršena intuicija vodi ova tri znaka 19. decembra 2025. godine kada opadajući polumesec u Strelcu podstiče razmišljanje i unutrašnje slušanje. Skloni smo da verujemo tom unutrašnjem glasu u petak, i on nam dobro služi.

Vreme je da sebi dozvolimo slobodu da budemo ono što jesmo. Ovi astrološki znaci se podstiču da veruju svojoj intuiciji u petak i slede svoje puteve, svoj način. Budite ono što jeste, bez obzira na to šta govore. To je način Strelca.

1. Ovan – jača samopouzdanje

Opadajući polumesec u Strelcu vam pomaže da vidite šta je nerešeno i zašto je to važno. Ne samo to, već vam pomaže da prepoznate zašto je od vitalnog značaja da se pozabavite time i krenete dalje. Ovo nije vreme za stagnaciju, i znate to.

19. decembra, vaša intuicija vam govori da se setite ko ste, i to je ogromna stvar. Ono što ste nekada voleli kod sebe mora ponovo da dođe do izražaja. Ovaj tranzit vam pomaže da ojačate samopouzdanje kako ne biste stvari gledali sa oprezom ili strahom. Univerzum potvrđuje vaše instinkte i pokazuje vam tačno gde da se fokusirate. Samo napred i napredujte!

2. Lav – danas menjate stvari

Opadajući polumesec u Strelcu skreće pažnju na oblasti u vašem životu gde su potrebni strpljenje i razmišljanje. Sada počinjete da primećujete osnovnu istinu i vidite šta zahteva vašu pažnju. Ovde menjate stvari.

19. decembra, vaša intuicija vam govori da je u redu da jednostavno budete VI. Da, tačno, kao da vam je trebalo reći. Istina je da vam ponekad zaista treba ta vrsta odobrenja — i u petak ga dobijate od samog univerzuma. Sada je na vama. Napravite od toga šta god želite, ali čini se da vam ova energija Strelca donosi samo dobrotu i inspiraciju. Zato izađite napolje i zabavite se sa tim!

3. Devica – univerzum pruža smernice

Opadajući polumesec u Strelcu vas podstiče da razmislite o tome šta vas je sputavalo i šta zaslužuje vašu pažnju. Počinjete da primećujete obrasce koji se mogu lako menjati. Ovo je tihi oblik osnaživanja, i sve zavisi od toga da li ste verni sebi.

19. decembra vas zove intuicija. Možda je suptilna, ali odmah prepoznajete njen značaj. U pravom Strelčevom stilu, osećate se fokusirano i usmereno. Sada ste spremni da delujete. Ovaj uvid jača vaš osećaj svrhe. Univerzum pruža smernice koje vas usklađuju sa vašim ciljevima i namerama. Nema razloga da ne slušate sebe. Krenite napred i osvojite svet!

4. Škorpija – intuicija donosi razumevanje i fokus

Mesec u Strelcu vam pomaže da shvatite gde je vaša energija pogrešno usmerena i to vam mnogo znači. Cenite svoj um i želite da tu energiju dobro iskoristite. U petak vam savršena intuicija govori šta je najvažnije i šta je spremno za oslobađanje.

Ovaj tranzit donosi tiho razumevanje i fokus, a 19. decembra verujete tom unutrašnjem vođstvu. Znate šta je pravo za vas i delujete na osnovu tog osećaja u stomaku. Univerzum podržava vaš uvid i pomaže vam da zakoračite u sledeću fazu sa samopouzdanjem, smirenošću i svrhom. Sjajni ste.

(Krstarica/YourTango)

