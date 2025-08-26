Sažaljevaju se nad sobom i uvek prebacuju odgovornost na druge: Ovo su najslabiji znakovi u horoskopu

Osim u budućnost, astrologija nam danas pruža uvid u brojne aspekte naše ličnosti. Između ostalog, horoskop nam danas može otkriti da li smo mentalno jaki i koliko.

Saznajte koliko ste slabi pred iskušenjima i kako se snalazite u rizičnim situacijama.

Ovan

On se teško odupire izazovima, mada kada je posao u pitanju, uvek je oprezan, uspeva da nadvlada sebe i da sačeka povoljniju situaciju. U ljubavi je drugačija situacija, tu gotovo da i ne pokušava da se kontroliše, pošto je zaljubljive i energične prirode.

Bik

Vrlo dobro zna da se sačuva od lukavih iskušenja, jer uvek sve radi sa sigurnošću i oprezom. Jedino kada može podleći izazovu je šarm neke osobe koja mu se dopadne na prvi pogled, mada se to ne dešava tako lako.

Blizanci

On se vrlo lako odupre bilo kom izazovu jer ga oni toliko i ne privlače. Barem je tako u ljubavi, jer nije tip koji će ulaziti u duboke i duge emotivne odnose pa će se radije povući.

Rak

Iskušenjima teško odoleva jer je zaljubljive prirode, samim tim često je i neveran. Međutim kod ženskih pripadnica ovog znaka situacije je obrnuta, one su toliko odane i posvećene svom partneru da ni za šta na svetu ne bi to rizikovale.

Lav

On ne podleže izazovima tek tako, previše drži do sebe da bi tako nešto dozvolio. U ljubavi koliko god se trudio da ostane isto takav, ipak mnogo lakše „pada“ jer kada ga neko silno privuče svojim stavom i harizmom on ne može da se odupre svojim osećanjima.

Devica

Iako ne deluje tako, Devica je spremna na izazove, pre svega poslovne. Voli da unapred ima pripremljen „krizni plan“ pa je nijedna situacija ne može iznenaditi.

Vaga

Potpuno smirena i staložena Vaga se ipak teško odupire iskušenjima. Iako je razumom racionalna, u praksi je situacija drugačija i koliko god znala da nešto nije dobro za nju ipak će ići za time.

Škorpija

Škorpija se ne bori sa izazovima, ona ih traži! Oni joj daju životni elan. Međutim ona ipak rizikuju sa opreznošću, jer je samokontrola i strast za životom čine trezvenom i racionalom pa nikada ne ulaze u određene situacije dok prvo ne proceni kakve posledice to može imati po nju.

Strelac

Strelac rizikuje na svakom polju i to bez granica. U poslu može upadati u rizične situacije do granice gubitka istog. Tek u poslednjem trenutku ume da zastane i porazmisli, mada i to ne uvek. U ljubavi je slična situacija, iskušenjima teško odoleva.

Jarac

Zvuči čudno, ali Jarac voli izazove, mada je i u takvim situacijama veoma oprezan. U ljubavi je stabilan, ali ako se pojavi neko ko će prodreti u njegovu dušu, bez obzira ako je već u nekoj emotivnoj vezi, tome neće moći da odoli.

Vodolija

Vodolija uvek deluje smireno i potpuno nezainteresovano za sve, a zapravo sve što želi je dobar izazov, nešto što je vredno truda.

Ribe

Kod nje sve zavisi od trenutnog raspoloženja, kada ima elana spremna je na sve. Izazovi su tada uvek dobrodošli, ali kada je melanholična tada je ništa ne zanima i ništa je ne pokreće. Jedina situacija kada će odoleti iskušenju, a da nema pozitivne energije jeste ukoliko je nesrećna u trenutnoj vezi, bez griže savesti će se predati svom izazovu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com