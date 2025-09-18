Saznaj koje je jelo tvoja slabost, po horoskopu – nećete verovati šta vole Ovnovi, a u čemu Bikovi uživaju!

Svaki znak horoskopa ima određene karakteristike koje utiču i na njihove prehrambene navike i afinitete. Iako možda ovo ne treba shvatiti previše ozbiljno, ipak je zabavno istražiti koja bi hrana mogla odgovarati vašem znaku.

Pa da vidimo!

Ovan

Ovnovi su vatreni i energični. Njima odgovara hrana koja im daje snagu, kao što je začinjena i mesnata hrana. Voli brze i jednostavne obroke.

Bik

Bikovi uživaju u hedonizmu i kvalitetnoj hrani. Preferiraju bogate, kremaste i ukusne obroke, kao što su čokolada, sirevi i dobro pripremljeno meso.

Blizanci

Blizanci su znatiželjni i vole raznolikost. Umesto jednog jela, radije isprobavaju razne grickalice i lagane zalogaje. Vole da eksperimentišu s različitim ukusima i kuhinjama.

Rak

Rakovi su emotivni i vezani za dom. Njihova omiljena hrana je ona koja ih podseća na detinjstvo i porodicu, kao što su domaće supe, pite i klasična jela.

Lav

Lavovi vole da budu u centru pažnje, pa tako i njihova hrana mora biti impresivna. Uživaju u gurmanskim obrocima, finim vinima i elegantnim desertima.

Devica

Device su praktične i cene zdravlje. Preferiraju lagane, čiste i organizovane obroke s puno povrća i svežih sastojaka. Vole da znaju šta jedu.

Vaga

Vage cene ravnotežu i estetiku. Uživaju u lepo serviranom jelu koje je podjednako ukusno i vizualno privlačno. Vole raznovrsne ukuse, ali ne preterano jake.

Škorpija

Škorpije su intenzivne i strastvene. Njima odgovara jaka, začinjena i egzotična hrana, kao i tamna čokolada i pića. Ne plaše se novih i neobičnih ukusa.

Strelac

Strelci su avanturistički nastrojeni i vole putovanja. Zato im odgovara internacionalna kuhinja, s jelima iz celog sveta. Vole da probaju nešto novo.

Jarac

Jarčevi su tradicionalisti i cene kvalitet. Vole klasična i proverena jela koja ih podsećaju na tradiciju, kao što su pečenje i bogata jela s povrćem.

Vodolija

Vodolije su originalne i futurističke. Uživaju u nekonvencionalnoj hrani, kao što su veganska ili sirova hrana, i rado isprobavaju nove kulinarske trendove.

Ribe

Ribe su sanjive i intuitivne. Vole laganu, blagu i nežnu hranu koja im pruža osećaj mira i harmonije, kao što su morski plodovi i supe.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com