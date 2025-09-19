Saznajte da li ste rođeni pod srećnom zvezdom ili će vam život biti teška muka!

U svakom znaku horoskopa nalazi se po neka fiksna zvezda koja određuje vašu sudbinu. Fiksne zvezde su značajna pozicija u svačijoj natalnoj karti.

Svaki horoskopski znak ima svoju fiksnu zvezdu koja mu može odrediti tok života.

OVAN – Alderamin

Ova zvezda se nalazi u sazvežđu Ovna i daje naglašen dar za komunikaciju, ali i preteranu ambiciju. Ponekad može biti naglašena crta bizarnosti i cinizam. Osobe rođene pod ovom zvezdom neretko imaju porodičnih problema i nose energiju razaranja.

BIK – Algol

Ova zvezda u znaku Bika predstavlja glavu Meduze. Meduza je lepotica koja svojim pogledom ima moć da pretvara ljude u kamenje. Vrlo je osvetoljubiva, preke naravi. Ona ne prašta i ne treba je provocirati. Njene su posledice fatalne. Mnoge su glave padale.

BLIZANCI – Rigel

Ova zvezda donosi čast, visok položaj i slavu posebno u umetnosti kao što je muzika. Nije ni čudo što većina rođenih u znaku Blizanaca radi ili sarađuje sa medijma.

RAK – Sirius

Najsvetlija zvezda neba. Plamteće oči Oriona, donosi isključivo uspehe i veliku popularnost. Ako se rođeni pod Siriusom ne umeju obuzdati, mogu biti najstrože kažnjavani, ali ova zvezda svakako donosi čast.

LAV – Regulus

Regulus donosi bogatstvo i čelne pozicije, kao i velike poslove i puno novca. Ipak, ovo je opasna fiksna zvezda, koja nosi i mogućnost povreda u fizičkom smislu, kao i nesreće.

DEVICA – Zosma

Rođeni pod ovim sazvežđem imaju tendenciju da steknu slavu ali kroz nesreće ili velika žrtvovanja. Zosma je zaštitnik pisaca, govornika i političara.

VAGA – Algorab

Daje veliku snagu ličnosti i sposobnost vladanja nad tuđim životima. Algorab je zvezda manipulatora, stoga nije čudo da su Vage najbolje u tome.

ŠKORPIJA – Gema

Zvezda koja naglašava jaku seksualnost umetničke darove, mada sa druge strane naglašava opasnost od trovanja, kao i sklonost perverzijama. Vrlo je povezana sa okultnim.

STRELAC – Antares

Jedna je od najmoćnijih zvezda. Mahom donosi naglu slavu i uspeh, ali ide i u krajnost, te može doneti i velike gubitke i podložnost nevoljama, opasnostima i stradanjima.

JARAC – Vega

Oličenje je uspeha i naglašava veliku snagu i koncentraciju misli, naučnike sa naglaskom na matematičare, a u politici zna da donese velike uspehe.

VODOLIJA – Delfin

Ova zvezda može karakterisati nemoralne osobe, ali i literalne talente. Inteligencija je ovde vrlo naglašena. Postoji mogućnost česte promene mesta boravka.

RIBE – Ahernar

Ova zvezda donosi česta duga putovanja, uspeh u pravnim poslovima, mada i nevolje na tim putovanjima.

