Seks je uvek najbolji sa ova 4 znaka horoskopa – možda su najperverzniji u celom zodijaku

Od ostalih znakova izdvaja ih baš ova osobenost.

Pravi nestašni vragolani jer – najbolji seks je sa ova 4 znaka horoskopa , najperverzniji su u celom zodijaku!

Kada je reč o astrologiji, svaki horoskopski znak ima svoje jedinstvene karakteristike. Neki su poznati po svojoj inteligenciji, drugi po kreativnosti, a neki po tome što uvek imaju nešto „nevaljalo“ na umu.

1. Ovan

Ovan je poznat po svojoj hrabrosti i smelosti. Ovaj vatreni znak uvek je spreman za izazove i voli da rizikuje. Kada je reč o njihovoj ‘lošoj’ strani, Ovnovi se ne libe. Imaju bujnu maštu i ne plaše se da istraže divlju stranu života. Njihova spontana priroda čini ih uzbudljivim i nepredvidivim, uvek spremnim da začine stvari.

2. Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj dualnosti i odličnim komunikacijskim veštinama. Pod vladavinom Merkura, radoznali su i vole da istražuju nove ideje. To se odnosi i na njihovu ‘zlu’ stranu. Blizanci imaju razigran um i uživaju u flertu i zadiranju. Njihova duhovita šala i razigrana priroda čine ih neodoljivim. Ako tražite nekoga ko može da vas zabavi i intrigira, Blizanci su pravi izbor.

3. Škorpija

Škorpije su poznate po svom intenzitetu i strasti. Pod upravom Plutona, ovaj vodeni znak se odnosi na dubinu i transformaciju. Kada je reč o njihovom ‘prljavom umu’, Škorpije su bez premca. Imaju snažnu seksualnu energiju i duboko su radoznale u vezi sa misterijama života. Njihova intenzivna priroda znači da uvek traže dublje veze, kako emocionalne, tako i fizičke. Škorpije se ne plaše da zaroni u tabue i istraže nepoznato.

4. Strelac

Strelac, kojim vlada Jupiter, je znak avanturista. Uvek su u potrazi za novim iskustvima i vole da istražuju svet. Ovaj avanturistički duh se proteže i na njihovu ‘lošu’ stranu. Strelci su otvoreni i vole da eksperimentišu. Imaju bezbrižan stav i ne plaše se rizika. Njihova razigrana i avanturistička priroda čini ih vrlo zabavnim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com