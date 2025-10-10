Selidba, brak ili unapređenje: 4 horoskopska znaka sada ulaze u novu životnu fazu

Astrolozi naglašavaju da oktobar 2025. donosi velike promene za četiri znaka Zodijaka. Neki će doživeti napredak u karijeri, drugi će se preseliti ili započeti zajednički život, dok će pojedini napraviti važan korak u ljubavi.

Bik — novi dom i emotivni rast

Bikovi su pred velikim promenama vezanim za životni prostor. To može biti selidba, kupovina nekretnine ili početak zajedničkog života sa partnerom. Ovaj korak nije samo praktičan, već i emotivan, jer donosi osećaj zrelosti i stabilnosti. Savet je da se ne plaše promena i da dozvole da njihov prostor raste zajedno sa njima.

Blizanci — ljubav i karijera na prekretnici

Za Blizance, odnosi ulaze u novu fazu. Mogući su brak, veridba ili početak ozbiljne veze. Istovremeno, ovo je povoljan period za karijerne odluke, posebno za one koji razmišljaju o unapređenju. Ključ uspeha je iskrenost i spremnost da se deluje odmah, bez čekanja „idealnog trenutka“.

Devica — profesionalni iskorak

Device će se suočiti sa velikim promenama na poslu. Unapređenje, nova pozicija ili čak potpuno drugačiji pravac karijere su na vidiku. Iako može delovati zastrašujuće, zvezde su na njihovoj strani, posebno ako su dugo čekale priznanje. Takođe, moguće su promene u porodičnom životu ili proširenje porodice.

Škorpija — emotivni i poslovni preokreti

Škorpije ulaze u intenzivan period pun događaja. Moguće su promene u privatnom životu, poput selidbe ili braka, ali i značajni pomaci u karijeri. Sve će se odvijati brzo i gotovo neočekivano, a najvažnije je da se oslone na sopstvenu intuiciju i ne dozvole da ih tuđe mišljenje sputava.

Bik, Blizanci, Device i Škorpije od oktobra ulaze u novu životnu etapu. Promene koje dolaze mogu izgledati zastrašujuće, ali donose rast, stabilnost i prilike koje će oblikovati njihovu budućnost.

